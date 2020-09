La última tecnología para casa que cambiará tu modo de ver la limpieza La limpieza del hogar es la forma de sentirnos a gusto en casa y de mantener la higiene para evitar bacterias y enfermedades adheridas.

La limpieza en casa es algo que comenzó desde tiempos inmemoriales. No hay duda de que con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología, el modo de hacerla ha cambiado enormemente. Hoy día contamos con una amplia variedad de pequeños electrodomésticos que nos hacen la vida más fácil.

Todo lo que necesitas para la limpiez profunda del hogar

Tener la casa limpia nos da tranquilidad y nos hace sentir a gusto en nuestro hogar. No obstante, siendo realistas, mantener todo limpio no es tan sencillo y requiere un gran esfuerzo, especialmente si no contamos con los aparatos adecuados.

Aquí te dejamos una lista de los mejores:

Conga

La llegada de los robot aspirador fue toda una revelación. Cualquier Conga, desde el modelo más básico al superior, puede cambiarte la vida y tu punto de vista sobre la limpieza. Tan solo tienes que programarlo para que aspire, barra, pase la mopa o friegue tu casa en el momento que elijas.

Puedes llegar después del trabajo y encontrar el suelo limpio, ¡qué alivio! En pocos minutos, tu Conga conocerá tu casa y los obstáculos y no se dejará ni un rincón sin limpiar.

Robot limpiacristales

¿Hay alguna tarea más tediosa que limpiar los cristales? A todos nos cuesta, pero gracias al robot limpiacristales, será mucho más sencillo.

Cuenta con 4 programas de limpieza, un triple sistema de seguridad e incluso mando a distancia y conexión con la app. Todo lo que tienes que hacer es dejar que ‘camine’ por tus cristales, y él se encargará del resto.

Aspirador escoba o vertical

Cuando escuchamos hablar de aspiradores escoba es posible que nos vengan a la mente aquellos modelos antiguos que no tenían ninguna fuerza para succionar la suciedad.

Una nueva generación ha llegado, y ahora, contar con un aspirador de este tipo será toda una ventaja en lo que a limpieza se refiere. Aspira cualquier superficie y quedará impoluta, incluidas las alfombras.

Aspirador de mano

Para llegar a los rincones más insospechados y que no se te escape nada, no hay mejor que un pequeño aspirador de mano. Para los sofás, colchones y esos pequeños rincones a los que Conga no alcance.

Además, podrás usarlo para rieles de ventanas, e incluso para tu coche.

Centro de planchado

Porque la plancha se considera una de las tareas más tediosas del hogar. Contar con un centro de planchado profesional puede aliviar mucho esta labor.

Debido a los avances en la tecnología, ya se pueden encontrar centros de planchado inteligentes increíbles que no solo ofrecen un planchado profesional sino que cuidan de ellos mismos con sistemas antical o de purificación entre otros.

Hidrolimpiadoras

El agua es el elemento principal para la limpieza. Gracias a una hidrolimpiadora, podrás usar la presión de esta para eliminar la suciedad en los suelos. Está recomendada para los alrededores de piscinas, terrazas, e incluso trae accesorios para lavar el coche.

El amplio abanico de productos para la limpieza que nos ofrece el mercado nos permite realizar la tarea de limpiar mucho más fácilmente.