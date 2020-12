Luce melena estas Navidades con GHD La marca líder en productos para el cabello ofrece sets navideños a los que nos les falta detalle

Constancia Echániz Actualizado: 18/12/2020 14:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La magia de la Navidad está a la vuelta de la esquina y sus luces ya inundan las calles. El tiempo perfecto para pedir todo eso que llevamos meses deseando, productos que necesitamos renovar o esas cosas más especiales que completan nuestra wish list.

Tiempo de regalos en los que nunca está demás tener presentes todos esos productos que nos ayudan a sentirnos, también, mejor por fuera. Y es muy cierto eso de que no hay mejor regalo que uno que permite lucir un cabello precioso a la vez que cuidado, respetando la salud de este. Una variedad increíble de productos que, de manera facilísima, te ayudarán a crear looks de infarto.

Y si, hablamos de GHD, la marca líder en productos especializados en el cabello que, desde secadores, pasando por rizadores y planchas, con productos y kits especializados incluidos, te hará lucir a diario peinados de ensueño.

Tanto si estás pensando en regalar a tu mejor amiga, a algún familiar o a tu pareja, la variedad es infinita, pero lo que te podemos asegurar es que será un acierto seguro sea cual sea tu elección final.

Además, puedes aprovechar este código promocional GHD para darte algún capricho más. Si todavía no lo tienes claro o estás buscando el regalo perfecto, aquí te presentamos nuestra selección de imprescindibles que no faltan en nuestra rutina de belleza. ¡Vas a alucinar!

Wish Upon a Star es una necesidad estas navidades. La firma GDH, lanza cada Navidad una lista de sus productos más especiales, reuniendo así los regalos perfectos que no harán fallar en estas fechas. Entre ellos, el secador profesional GHD helios, la innovadora plancha de pelo GHD platinum+ o alguno de los rizadores y tenacillas de la gama GHD curve. Herramientas profesionales con las que darás el regalo de un cabello perfecto con acabado digno de peluquería con la comodidad de poder realizarlo en casa.

También puedes elegir, si buscas algo más discreto el cepillo GHD paddle, que gracias a su diseño plano y ancho es ideal para desenredar logrando así un secado brillante sin encrespamiento. Por si fuera poco, esta colección está teñida de un color blanco iridiscente con sutiles detalles dorados que todavía hacen más especial estos productos con un poder mágico.

Además, podrás acompañar tus productos favoritos con un bonito neceser con manta térmica y un cepillo paddle de regalo por tiempo limitado, así como la personalización, también gratuita, de algunos detalles de las planchas y secadores. ¡Corre a la web y diseña la varita que llenará tus días de magia!

Un regalo con estrella

GHD deluxe wish upon a star gift set de GHD - Foto de GHD

Este kit que combina secador y plancha es el regalo perfecto para hacer realidad todo esos looks soñados. Su plancha profesional GHD Platinum+ posee un sensor en sus placas que monitoriza la temperatura para adaptar su potencia a las características idóneas de tu cabello, protegiéndolo y manteniendo su brillo natural.

Por otro lado, su secador combina un potente motor sin escobillas que, junto a la boquilla contorneada crea un flujo de aire súper preciso que viaja a 120 km/h para un peinado más rápido y con más control.

Un regalo mágico

GHD Gold gift set de GHD - Foto de GHD

La ghd gold es la styler más icónica de ghd y la elección perfecta para lograr un cabello suave, sedoso y visiblemente sano. Gracias a sus sensores se garantiza la temperatura perfecta y un deslizamiento sin tirones. Acompañado del cepillo profesional GHD paddle y un estuche térmico conseguirás un acabado sin encrespamiento y suave como la seda.

Luce impecable

Style gift set de GHD - Foto de GHD

Este set es el regalo perfecto para tu amigo invisible. Un spray térmico GHD Heat Protect y clips decorativos en tonos brillantes acompañados de un neceser azul donde poder meterlo todo. Dos productos perfectos y útiles para proteger y decorar tu cabello y estar siempre perfecta.

Productos y opciones perfectas que te permitirán lucir tu preciosa melena mientras la protegen y la miman, respetando su estructura y aportándole más vida y luminosidad. Estas Navidades, regala un good hair day con GHD.