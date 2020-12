Cinco favoritos de Sephora para que brilles esta Navidad

1. Kit Piel Limpia

Kit Piel Limpia de Sephora Collection - SEPHORA

Este kit de piel limpia, que consta de un gel limpiador de 125 ml, un exfoliante facial de 30 ml y una crema hidratante matizante de 30 ml está formulado con un 90% de ingredientes de origen natural. Un set perfecto y completo para mantener la piel limpia en tres pasos. Además, y como curiosidad, hasta un 61% del plástico de los envases procede de residuos de caña de azúcar.

2. Kit Party Ready Skin!

Kit Party Ready Skin! de Sephora - SEPHORA

Otro kit idóneo es este para mimar tu piel y prepararla para el 2021. El limpiador suave de Truth Juice Daily Cleanser de la marca OLEHENRIKSEN, el humectante Too Faced Pillow Talk, la mascarilla para labios en formato gel de Truly Star Kisser y el aclamadísimo rodillo de cuarzo rosa de Sephora forman este set. Además, también incluye una crema nutritiva para tus uñas de la marca The Sign Tribe. ¡Regalazo!

3. Maquillaje

El maquillaje forma parte de nuestro día a día, pero en ocasiones especiales, como es la Navidad, se convierte en un elemento indispensable en nuestros looks, aportando ese toque distintivo según nuestra personalidad. Sephora sabe de esto y por eso, en estas fechas ofrece packs que reúnen los productos perfectos y los más populares a precios de escándalo.

4. Party Curl de Benefit Comestics

Kit Party Curl! de Benefit - SEPHORA

Por ejemplo, el estuche Party Curl de Benefit Comestics ofrece la máscara de pestañas Gimme Brow, la icónica Roller Lash, la base de maquillaje The POREfessional Face Primer y el Eyeliner Roller Line en formato mini, todo almacenados en una divertida caja de colores.

5. Tartelette Give, Gift Et Get

Paletas de sombras de ojos Tarte de Sephora - SEPHORA

En estos tiempos donde la mascarilla ocupa parte de nuestro rostro, las barras de labios han pasado a un segundo plano hasta nuevo aviso. Por ello, reforzar las partes que quedan visibles es perfecto en esta época. Con estas paletas de sombras de ojos, te convertirás en la reina de la fiesta.

6. Perfumes

Estuche Eau De Parfum de Yves Saint Laurent de Sephora - SEPHORA

Los cofres regalo son, también, una de las opciones más demandadas estas Navidades. Perfume, acompañado de cremas o diferentes productos de maquillaje de la misma firma es un básico con el que siempre acertarás.

Sin duda distintas opciones que se adaptan a diferentes gustos, personalidades y bolsillo que te harán triunfar estas Navidades.