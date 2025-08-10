Trump estudia invitar a Zelenski a la reunión en Alaska con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría estar contemplando añadir una tercera silla para el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a la mesa de negociaciones de la reunión bilateral con Vladimir Putin. Este encuentro tendrá lugar en el estado de Alaska el 15 de agosto y su finalidad reside en hallar una solución para el fin de la guerra de Ucrania.

De acuerdo a las cadenas de televisión estadounidense CBS y NBC News, tres personas afines a dicha cumbre y un alto funcionario estadounidense han asegurado que la inclusión de Zelenski «se está discutiendo». Asimismo, han añadido que «Trump sigue abierto a una cumbre trilateral con ambos líderes».

Estas especulaciones llegan después de que la UE y líderes europeos firmasen esta sábado, a petición de líder ucraniano, un manifiesto para presionar a Trump a incluir al país del este de Europa en las negociaciones del alto el fuego. Mandatarios como el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz o la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, aseguraron que «el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin el pueblo ucraniano».

Por su parte, Zelenski agradeció en la red social X el apoyo de Europa: «Estoy agradecido a todos los que hoy nos apoyan y defienden los intereses de seguridad vitales de nuestras naciones europeas». Además, concretó que en la reunión entre Trump y Putin no se llegaría a ninguna meta sin la inclusión de Ucrania. El líder ucraniano justificó que se necesita «una visión compartida para una paz genuina».

A pesar de que los primeros intereses de la Administración de Trump se basaban en un encuentro entre el presidente estadounidense y los líderes de Ucrania y Rusia, ante la negativa de Putin, la cumbre se estableció como bilateral. El Kremlin aseguró en un comunicado el jueves, que estaría dispuesto a la inclusión de Zelenski si se establecieran ciertas condiciones, que actualmente estarían muy lejos de crearse.

El anuncio de la reunión en Alaska llegó después del viaje que realizó el emisario de Trump, Steve Witkoff, a Moscú para encontarse con el líder ruso. Esta cita llegó dos días antes del vencimiento del plazo que instauró el presidente estadounidense para lograr un alto el fuego, y en el caso de no lograrlo, el Kremlin tenía que afrontar nuevas sanciones.

En la conversación que establecieron Witkoff y Putin, el mandatario ruso concretó sus condiciones al posible alto el fuego en Ucrania. Los requisitos del líder ruso se apoyaron en la apropiación de cuatro regiones ucranianas además de Crimea. Como respuesta, Zelenski en un mensaje de X aseguró que «los ucranainos no regalarán territorio a su ocupante».