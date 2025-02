Una soltera pierde la paciencia tras una incómoda cita y se marcha dejando colgado a su pretendiente: «Ni soy, ni seré tu reina»

Un martes más, Carlos Sobera abrió este 30 de julio las puertas del alojamiento más romántico de la televisión española. 'First Dates Hotel' volvió al 'prime time' de Telecinco con su segundo programa, una velada donde se conocieron una nueva tanda de huéspedes en busca de su media naranja.

Algunos, como Álvaro (21), ya lo intentaron previamente en el restaurante de citas de Cuatro. Y dos veces Tras salir con una relación a tres bandas en construcción y una cita en la que la pretendienta le dio calabazas volvió a dar mucho que hablar durante su paso por el hotel de 'First Dates'. «Alvarito es el auténtico donde va la lía, donde va deja huella, donde voy me hago con la gente…», se presentó, asegurando además que lo comparan con «David Bustamante, pero con el pelo largo».

Debió creerse que su parecido con el artista de San Vicente de la Barquera iba más allá del físico, porque entre las armas de seducción que el joven desplegó para conquistar a su cita, que fueron muchas (aunque poco efectivas), también se animó a dedicarle una canción.

Y es que Álvaro quedó muy impresionado con Nerea (22), una pretendienta que también repetía en el formato. «Es súper elegante, súper fina, súper femenina, mi prototipo total», comentó muy satisfecho ante las cámaras. El problema principal es que ella sentenció el encuentro desde el primer momento porque el chico no le había gustado nada. «Físicamente es una persona que veo y no me lío», afirmó. Se dijo a sí misma que le iba a dar una oportunidad de conocerlo interiormente, ahora bien, dejó claro de cara a los espectadores que no llegarían a nada mas.

Álvaro y Nerea en el hotel de 'First Dates' Telecinco

En una realidad paralela, Álvaro estaba convencido de que el encuentro fluía. Sin embargo, mientras tanto él se entusiasmaba, convencido de que se seguirían conociéndolo, Nerea lo ponía fino en cada oportunidad que el equipo la entrevistaba.

La cita fue de mal en peor, hasta que el soltero terminó de pifiarla al plantearle que le gustaría tener familia numerosa. «No, no, yo abro las piernas una vez. No voy a tener cuarenta hijos, se me va a quedar el chocho descolgado», se negó Nerea dejándole las cosas meridianamente claras. Pero no fue suficiente para Álvaro, que se le preparó en la habitación del establecimiento una atmósfera de lo más romántica con rosas y champán. Además, volvió a intentar camelársela con una balada, algo que esta vez tampoco le funcionó. «Ni soy, ni seré tu reina jamás», aclaró la joven, ya sin paciencia, para después marcharse dando un portazo. La segunda cita quedaba descartada para ambos.