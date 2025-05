Roberto Brasero se va de la lengua y desvela una primicia relacionada con sus hijas: «No lo iba a contar»

Un contratiempo de última hora ha obligado a 'El Hormiguero' a reajustar los invitados de la semana. Es costumbre del programa de Antena 3 anunciar las visitas unos días antes, y según lo previsto, Camila Cabello se iba a estrenar este miércoles en el 'show' de las hormigas, pero por un motivo que no ha trascendido no sucederá. Será Edurne quien la sustituya, si bien el regreso de la artista madrileña al formato se programó de primeras para el jueves. Tras un ajuste de agendas, Pablo Motos recurrió a su gran amigo Ilia Topuria para cerrar la semana.

De esta forma, a la visita de Belinda Washington e Hiba Abouk le siguió la de Roberto Brasero, que se sentó de nuevo en el plató de 'El Hormiguero' este martes 6 de mayo. El periodista y presentador del tiempo promocionó 'Pequeña historia del clima', un didáctico libro en el que cuenta cómo ha cambiado el clima desde los orígenes del planeta.

Aunque antes de hablar de la publicación, a Brasero se le escapó una primicia que nada tenía que ver con la meteorología. Antes de iniciar la entrevista, Motos agradeció a los exhibidos de cine españoles por galardonar al formato por la contribución al séptimo arte nacional.

«Hay que ver cine», aportaba el invitado, quien dejaba caer que Santiago Segura volvería pronto a ‘El Hormiguero’ para presentar la quinta película de ‘Padre no hay más que uno’. Una entrega para él muy especial, «porque tiene ahí una pequeña aparición dos personas que quiero mucho que son mis hijas», desvelaba el hombre del tiempo, despertando la curiosidad del presentador. «¿Pero qué dices? ¡Cuéntame eso!», pedía el de Requena.

«Pues bueno, no sé, no lo iba a contar, pero estas cosas que surgen…», se justificaba. Resulta que Brasero coincidió con el director de cine en ‘El Desafío’, donde también alguna vez acudieron sus hijas. Así que Segura les ofreció un pequeño papel en el filme. «Y ellas encantadas porque no nos hemos perdido ninguna, de manea que salir en una pues tiene que ser muy emocionante. Espero que no lo hayan cortado en el montaje», espetaba.

¿Se puede saber ya el tiempo que va a hacer en verano?

Después, como cada vez que el periodista pasa por ‘El Hormiguero’, el anfitrión quiso empaparse de curiosidades sobre su trabajo. Esta vez se interesó por el tiempo necesario para saber el tiempo que va a hacer ¿Es posible conocer ya cómo será el verano? El meteorólogo dejó claro que nada que ver. «Las previsiones estacionales para el verano, por ejemplo, son a grandes rasgos. Y últimamente además nos están diciendo las previsiones estacionales, que son por trimestre, con una media más cálida de lo norma Esta primavera lo iba a ser y de momento no lo está siendo», ejemplificó.

«Hoy lo que sale en el pronóstico para los próximos días es otra de esas borrascas, una dana. Aunque no todas las danas son iguales, esta no es lo del 29 de octubre de Valencia ni otras excepcionales que hemos tenido con esas consecuencias trágicas. Pero hay veces que las borrascas vienen con aire frío que generan tormentas más fuertes. La del puente casi fue también parecida, dejó granizadas en muchos sitios, y esas sobre todo lo que hacen también es complicar el pronóstico. Y ahora en primavera, con más horas de sol que conlleva que se acumule más energía en el sistema, si te viene una borrasca de estas, a tres días ya es mucho», continuó explicando.

Salvo que haya un anticiclón, pues entonces es posible predecirlo a 15 días vista, «pero bueno, la ciencia va avanzando para que cada vez sea más preciso ese pronóstico y podamos darlo con más antelación. Y fíjate, tres días, en estas circunstancias, es mucho», aseguró.

Si se echa la vista atrás al pasado, en cambio, sí que se puede saber con certeza el clima, incluso de hace millones de años. Así lo recoge Roberto Brasero en el libro. «¿Sabes que en la Prehistoria se protegían de la radiación solar? Porque tenia el sol muy fuerte y se ha descubierto que el Homo Sapiens, igual que cogía las pinturas de ocre para pintar las cuevas, le servían de capa para que la radiación ultravioleta que es tan nociva no le perjudicase», contó. No había humanos ni registros que lo dejaran para la posteridad, sin embargo, toda esa información la conservan las rocas o el hielo, «son cápsulas del tiempo, literalmente».