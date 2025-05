Le roban el móvil y se lo devuelven por ser amable: «Que tengas un buen día»

Un robo es una de las mayores preocupaciones que puede vivir una persona en su vida. Existen escenarios y situaciones en las que puede ser más probable que ocurra, como cuando hay grandes aglomeraciones de gente.

En concreto, uno de esos lugares sensibles de que se de un robo, puede ser el transporte público. Hay grandes gentíos, las personas vienen y van, muchas veces no se persta atención al entorno... En resumen, se crea la escena perfecta para los cacos.

Justo ese ha sido el lugar en el que ha ocurrido una historia algo difícil de creer, que cuya protagonista ha relatado en su cuenta de Tik Tok y, se ha hecho tan viral que la han entrevistado en el programa de televisión 'Espejo Público'.

La joven usuaria de la red social, @ocean.vicky, suele subir vídeos de humor, y esta historia no ha sido una excepción. Según relata la joven, llamada Vicky, iba en el metro de Madrid con su móvil en el bolsillo abierto. Cuando iba a salir, tenía a un hombre delante el cual se tuvo que apartar para que ella pasase.

Ante el gesto, la chica le dijo «Muchas gracias. Que tengas un buen día». Lo que ella no sabía es que ese mismo hombre le había quitado su smartphone del bolsillo sin que ésta se diera cuenta. Pero, gracias a la amabilidad y simpatía de la tiktoker, el ladrón se sintió arrepentido y quiso enmendar su fechoría.

Siguió a Vicky al bajarse en su estación y, tras unos pasos, llamó su atención para devolverle el teléfono. «Te lo iba a robar, pero es que me has caído tan bien, que no podía». Así lo ha contado en Tiktok la afectada, cuyo vídeo acumula ya casi 290.000 'likes'.

@ocean.vicky la trama de mi vida cada dia es mas surrealista ♬ sonido original - Bambi 🦌

Estupefacta, la protagonista ha expresado lo siguiente: «Me quedé congelada, con el móvil en la mano, viendo cómo se marchaba». Incluso dudó en si darle las gracias o no a su ladrón, pues la situación no podía ser más confusa. Pero si algo aprendió, es que a veces la educación y amabilidad puede salvarte de vivir una situación desagradable.