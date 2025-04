El pacto entre el PSOE y EH Bildu para garantizar la investidura de Pedro Sánchez es el único que se ha mantenido en secreto y, sin embargo, era obvio que el apoyo de los aberzales a los socialistas no saldría gratis. Que Sánchez gobierne España o que María Chivite mantuviera la presidencia de Navarra exigía una contrapartida cuya primera entrega se materializó este miércoles al registrarse la moción de censura promovida en Pamplona por Bildu y el PSN y hacer descabalgar, así, la alcaldía de UPN. Este movimiento no sólo desvela el primero de los pagos con los que el Partido Socialista intentará satisfacer a los de Otegi, sino que hace saltar por los aires una línea roja, otra más, que hasta el momento resultaba infranqueable para los partidos constitucionalistas. Bildu hoy es una formación legal, pero eso no obsta para que siga teniendo una deuda moral insalvable que impide su normalización política. A principios de octubre, los aberzales fueron la única formación que se negó a condenar el ataque a la tumba del socialista Fernando Buesa en el Ayuntamiento de Vitoria. Apenas dos meses más tarde, es el mismo PSOE el que decide validar políticamente a los radicales vascos para hacer prosperar una moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona. Recordemos que Cristina Ibarrola, de UPN, encabezó la lista más votada en las pasadas elecciones de mayo, unos comicios en los que Bildu compareció con más de cuarenta condenados por terrorismo. Algunos con delitos de sangre.

En diciembre de 2019, Adriana Lastra y Rafael Simancas inauguraron un camino que Sánchez no tiene problema en prolongar mientras pueda beneficiarle. Los mismos que realizan y promocionan homenajes a terroristas que asesinaron a quienes no compartían su alucinado ideario nacionalista se proyectan ahora como una formación política homologable a las demás por pura conveniencia. Óscar Puente, poco dado al disimulo o al matiz parlamentario, expresó desvergonzadamente la premisa que hace posible esta insólita renaturalización del PSOE. Mientras la alianza sirva para que no gobierne la derecha, señaló el ministro de Transportes, no existirá vergüenza alguna a la hora de pactar con los herederos políticos e ideológicos de ETA.

El pacto con Bildu evidencia de forma transparente el 'modus operandi' del sanchismo. No es sólo que el presidente del Gobierno repitiera hasta la saciedad que jamás pactaría con Bildu. Es que, hace apenas un mes, alardeaba de apoyar a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona. Pero no nos llevemos a engaños. El presidente no está solo en la defensa de su método, un proceder basado en la lesión de la palabra pública. En el mes de mayo, la candidata a la alcaldía de Pamplona de los socialistas navarros, Elma Saiz, negó de forma rotunda la posibilidad de que apoyara una alcaldía encabezada por los de Otegi. Es decir, se comprometió públicamente a no hacer exactamente lo que hizo ayer.

Que el PSOE normalice a Bildu como actor político no sólo es una indignidad, es un hecho que impugna la historia de la lucha contra ETA y contra las ideas que inspiraron aquella violencia. Una historia, por cierto, de la que otros socialistas formaron parte. Pero, además, la desleal estrategia del presidente demuestra que todas las políticas territoriales y municipales estarán supeditadas a su interés personal. Cuando lo ha necesitado, Sánchez ha sido capaz de dar instrucciones desde Madrid, convirtiendo la alcaldía de una capital autonómica, el interés de unos ciudadanos o el patrimonio democrático del PSOE en mera moneda de cambio sólo para garantizar su supervivencia política.