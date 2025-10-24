Suscribete a
ABC Premium

Tribuna

Pequeñas empresas para hacer grande a Iberoamérica

Con motivo de la celebración del VII Foro Iberoamericano de la MIPYME, que se celebrará a finales de noviembre en Tenerife, Narciso Casado, Secretario Permanente CEIB, analiza el papel esencial de estas compañías para el futuro económico de la Región

Pequeñas empresas para hacer grande a Iberoamérica

Narciso Casado

Difícilmente se puede pensar en el futuro de Iberoamérica sin poner en el centro a las micro, pequeñas y medianas empresas. El Foro Iberoamericano de la MIPYME nació en 2013 con ese claro convencimiento y objetivo, en el marco de una de las mejores herramientas ... de integración regional que existen, las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado. Desde entonces se ha consolidado como una plataforma estratégica de diálogo y acción público-privada, impulsada por la Secretaría General Iberoamericana, SEGIB, el Consejo de Empresarios Iberoamericanos, CEIB y las instituciones de los países anfitriones donde se celebra, para activar compromisos concretos en favor de las MIPYMES, que representan el 99% del tejido empresarial de la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app