Palestina condena las declaraciones israelíes contra su derecho a un Estado propio

La máxima autoridad palestina, Mahmoud Abás, asegura que las declaraciones israelíes sobre el Estado de Palestina son «una prolongación de los crímenes de genocidio»

El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha condenado este domingo las recientes declaraciones por parte de las autoridades israelíes en contra del derecho del pueblo palestino por establecer su Estado. Sin embargo, han sido varios países occidentales los que han anunciado en las últimas semanas su intención de treconocer a Palestina durante la Asamblea General de la ONU en septiembre en Nueva York, según recoge Europa Press.

«Condenamos enérgicamente la incitación israelí contra la posibilidad de establecer un Estado palestino sobre el terreno y su personificación en las instituciones de la Autoridad Nacional Palestina como núcleo», reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

La cartera ministerial ha considerado que estas acciones «constituyen una prolongación de los crímenes de genocidio, desplazamiento y anexión, y un intento de liquidar la causa palestina y los derechos» de su pueblo, mientras que «se enmarca en el continuo golpe israelí contra el Derecho Internacional».

En este contexto, Exteriores ha instado a la comunidad internacional a «asumir sus responsabilidades políticas, jurídicas y morales respecto al sufrimiento del pueblo palestino, incluidos los planes que atentan contra la legitimidad palestina y sus instituciones, y a brindar urgentemente protección internacional».

Dicha declaración llega después de que el ministro de Seguridad de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, pidiera al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que durante la próxima reunión del gabinete presente «medidas operativas inmediatas para desmantelar» la Autoridad Palestina.