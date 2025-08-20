Óscar Puente coloca en el consejo de Renfe al responsable de redes sociales cuando era alcalde de Valladolid

Renfe ha nombrado tres nuevos miembros para el consejo de administración de su filial Renfe Viajeros, la empresa más importante del grupo público, al ser la encargada del transporte de pasajeros en sus servicios públicos y comerciales (en competencia con Iryo y Ouigo).

Se trata de Teresa Busto, Ismael Bosch y Santiago Franco, cuyos nombramientos se hicieron oficiales el pasado 12 de agosto, según la información del Registro Mercantil de Informa D&B consultada por Europa Press.

Noticia Relacionada DE RABIA Y MIEL Un Óscar para Torrente Santi Gigliotti

Ismael Bosch es un referente dentro del PSOE de Castilla y León, comunidad de la que también proviene el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, del que depende Renfe dentro del organigrama del Ministerio.

De hecho, Bosch fue responsable de las redes sociales del Ayuntamiento de Valladolid cuando Puente era alcalde y, posteriormente, jefe de su gabinete. Pasó por la Universidad de Valladolid de 1991 a 1995 -según figura en un currículum distribuido por el PSOE-, institución en la que Puente acabó derecho en 1993.

Fue miembro del comité federal del PSOE entre 1998 y 2000 y de las Juventudes Socialistas de España de 1990 a 2001, así como secretario de Organización entre 1990 y 1995 y secretario general de 1995 a 1996 de las Juventudes Socialistas de Valladolid, entre otros cargos.

Politólogo de formación como licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, según su currículum, y con diversos títulos universitarios en Marketing Político y Gobernanza Democrática, Dirección de Campañas Electorales, Especialista en Gestión Pública Local o Experto Profesional en 'Competencias Digitales para el sector de la movilidad y el transporte', entro otros.

En la actualidad, desde diciembre de 2023, trabaja en el Congreso de los Diputados, como asistente de la Presidencia de la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales.

En cuanto a Teresa Busto, ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, ha sido directora de la fábrica de Airbus en Illescas (Toledo) y miembro del comité científico asesor del CSIC.

Por su parte, Santiago Franco ha trabajado para Amadeus, empresa tecnológica del Ibex 35 vinculada a los viajes y el turismo, como director de sistemas de información, así como para PwC, donde lideraba la consultoría de Turismo y Transporte.

De forma paralela a la entrada de los nuevos tres consejeros se ha producido la salida del consejo de Anaís Tarragó, actual directora general de la Fundació Universitat Pompeu Fabra.