Un municipio de Alicante registra un terremoto de magnitud 2,2

Imagen de la zona en la que ha tenido lugar el terremoto

El municipio alicantino de Hondón de los Frailes ha registrado a las 23.31 horas de este lunes un terremoto de magnitud 2,2 en la escala de Richter, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Por el momento, no se han notificado incidentes vinculados con este suceso.

La profundidad del seísmo que se ha producido en este municipio de la comarca alicantina del Vinalopó Medio ha sido de cero kilómetros, al suroeste de la localidad, tal y como ha informado este organismo.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha señalado en redes sociales que no se han registrado incidentes relacionados con este terremoto.