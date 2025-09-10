Meteorólogos creen que una dana como la del otoño pasado en Valencia «tardará años en repetirse»

La dana de 2024 fue un fenómeno extraordinario, pero «de libro»: se dieron todos los factores para que se produjera una catástrofe como la que se vivió en Valencia. «Se sabía. Lo único que faltaba por ver era dónde, cuándo y con qué intensidad», afirman los expertos de Meteored recodando las alertas. Aunque los meteorólogos avisan de que «hay condiciones para un gran evento de lluvias torrenciales en la cuenca mediterránea», un episodio como el del pasado octubre «tardará años en repetirse».

El calentamiento del Mediterráneo y las temperaturas por encima de la media incrementan la peligrosidad de estos fenómenos, avisan los meteorólogos. Pero esto no es sinónimo de dana. Tampoco todas dan lugar a lluvias torrenciales, ni todas estas están provocadas por danas.

Un acontecimiento así es más usual que se produzca en el suroeste de la Península y durante la estación de otoño. Aunque las condiciones de 2024 fueron un «cóctel perfecto» para que se produjera una catástrofe, que ahora plantea un gran reto fundamental: la lentitud.

Un Mediterráneo más cálido

«El agua se está calentando O'O4 grados al año«, afirma el meteorólogo José Miguel Viñas. Esto favorece a que se produzcan episodios catastróficos, explica: »Danas han ocurrido siempre, pero todo apunta a que serán cada vez más explosivas«.

El climatólogo Samuel Bienner señala que el Mediterráneo ha registrado sus temperaturas más altas en los últimos años. Sin embargo, este año no es tan elevado como el 2024. Y unas «anomalías cálidas» no generan danas por sí solas.

Aunque sí es un potencial mayor para que se generen precipitaciones extremas, pero «quizá no se repita con tanta fuerza como en Valencia». Así, no hay evidencias de que este verano y otoño vaya a haber más danas. Y recalca Biener: «No todas las danas dan lugar a lluvias torrenciales ni todas las lluvias torrenciales están provocadas por danas».

La dana de 2024, «el cóctel perfecto»

En Valencia se reunieron todos los elementos en octubre del año pasado para que se diera una tragedia: factores térmicos y dinámicos, sumados a la lentitud. «Tenemos gasolina de primera en el Mediterráneo para que se dispare de forma extraordinaria», afirma Francisco Martín, coordinador de la Revista del Aficionado de la Meteorología. Y asegura: «Se sabía que iba a ser catastrófica, sólo faltaba conocer dónde, cuándo y con qué intensidad».

La cuestión fundamental es saber si esta dana va a provocar un antes y un después en España, al igual que lo marcaron otras anteriores, señala Martín. La riada del Turia de 1957 y la pantanada del Tous de 1957 cambiaron la manera de ver este tipo de fenómenos y de planificar que sus efectos fueran menores. Por ejemplo, con el Plan Sur se modificaron los cauces del Turia, lo que supuso un avance en términos de protección, explica el experto.

Hubo esfuerzos y se produjo una revolución humana y técnica en el Instituto Nacional de Meteorología. La pregunta es: ¿la provocará también la dana de Valencia? «Hay que hacer que la transmisión de mensajes sea lo más rápida posible», apuntala Martín como tarea fundamental.

Pronóstico para este otoño

Septiembre y octubre contarán con temperaturas por encima de la media, pero con precipitaciones por debajo en casi toda España, menos en algunos lugares como Galicia o Cataluña.

A orillas del Mediterráneo podrá haber periodos inestables y húmedos, pero no quiere decir que se repita lo que pasó en 2024, ya que fue algo «extraordinario». Igualmente, una dana sólo se puede prever «con muy poca antelación», indica Biener.