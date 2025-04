Ha causado sensación el comienzo de la gira afgana de Rosalía, organizada y pagada a precio de opio por el Gobierno local como gesto festivalero de apertura a Occidente. El concierto de Kabul, con las entradas agotadas desde hace meses y una reventa que en ... el mercadillo negro y los bazares de blanqueo alcanzó precios nunca vistos en el país asiático, fue la noche del pasado domingo el acto central de los fastos con que los islamistas han querido celebrar el primer aniversario de la salida de su territorio de las tropas aliadas y la recuperación de una soberanía que en apenas unos meses y pese a los recelos iniciales de la comunidad internacional les ha permitido proyectar a Occidente su capacidad de adaptación a las corrientes del pensamiento y el ocio de las democracias atlantistas. El recital de la artista catalana, acompañada de su coro de suripantas, descocadas y bullangueras, incluso pasadas de rosca, muy aplaudidas por el público congregado en el estadio Ghazi, lleno hasta la bandera y seguido extramuros por miles de aficionados sin entrada, no fue el único de una velada que se prolongó hasta altas horas de la madrugada y que fue amenizada por la Orquesta Reflejos, con su imbatible catálogo de pasodobles, flamenquito y números bailables de los años ochenta, década de muy grato recuerdo en Afganistán. Ayer, pese a la resaca de quienes volvían a casa con las primeras luces del alba, desorientados entre la humareda de las churrerías, la procesión de la Virgen de Agosto, otro hito del proceso civilizador que lleva a cabo el clan de los talibanes, fue aplaudida y vitoreada por la multitud. A destacar el exquisito y atinado repertorio que ejecutó la banda de cornetas y tambores, venida de Écija, que acompañó a la Virgen durante su recorrido por las calles de Kabul, en el que no faltaron, desde los balcones, las petaladas de amapola y adormidera, convertidas ya en símbolo del sincretismo hacia el que se dirige con paso firme o haciendo eses, de vuelta de la verbena, la nueva sociedad afgana. Pocos van a olvidar en Kabul la madrugada del 15 de agosto de 2022, y a borrar de su memoria la interpretación, lúbrica y desafiante, calentorra y chingona, de canciones como 'Bizcochito', 'Despechá' o 'Hentai'. «Hoy no soy una motomami, sino una moromami», proclamó Rosalía nada más salir a escena. El delirio fue absoluto. La morisma enloqueció. Se vino abajo el estadio Ghazi, Medusa Festival de secano y de gente mojada hasta los elásticos más íntimos.

De vuelta España, donde el integrismo avanza como el desierto, las canciones de Rosalía son sometidas al filtro de la corrección que dicta la nueva normalidad de género y de las ordenanzas sobre visibilización de colectivos fundamentalistas, supuestamente perseguidos por el odio. Les espanta el sexo normativo. Les asusta el coito tradicional. Lo del misionero es una experiencia religiosa, como la de Enrique Iglesias, que les suena a procesión. Virgen de Agosto. Hombre cumplido y atento, pero también selectivo con calendarios y agendas, Pedro Sánchez no consideró ayer oportuno felicitar a la nación por conservar, santificar y mojar en un vaso de alcohol y hielo la festividad de la Virgen. Mejor están en Kabul, con su moromami.

