Hablan los protagonistas de la primera tarde de San Isidro

La primera corrida de San Isidro ha cumplido el famoso dicho que reza «tarde de expectación, tarde de decepción». El primer 'No hay billetes' de la feria no pudo cumplir las ilusiones que la afición había puesto en el cartel, con los toros de La Quinta, y los tres protagonistas de la tarde comentaron a los micrófonos de Mundotoro TV cómo lo habían vivido.

Álvaro Alarcón hizo el esfuerzo de reaparecer en esta corrida para tomar la alternativa, pese a la fuerte cogida que sufrió en esta misma plaza en una novillada celebrada el 23 de marzo pasado. Tras estoquear al primer toro de su carrera, Alarcón manifestó: «Tengo que conformarme con lo poco que he podido dejar delante del toro, pero yo no venía a esto. Mi intención es triunfar y hacerlo en una tarde tan bonita como esta, el día de mi alternativa, que es como un sueño». «El viento ha molestado mucho, pero yo venía a otra cosa. Yo no le pongo pegas al toro, que suficiente es que da la vida, pero, bueno, hay que seguir», dijo tras acabar con el sexto.

El Juli volvía a la plaza Monumental con una ganadería con la que el año pasado realizó una de las mejores faenas de la feria madrileña de 2022. Sin embargo, este año las cosas no han podido salir igual de bien, pese a hacer una destacada faena a su primer oponente. Sobre su primera faena, el de Velilla de San Antonio expresó que «el toro tenía ese puntito de sosería y de dormirse un poquito para embestir muy despacio y lo he podido disfrutar mucho. La lástima ha sido no haberlo matado con más brevedad y haber redondeado la obra». Sobre la segunda: «Tenía nobleza, pero estaba rajadito y no tenía la profundidad que hace falta en Madrid. He estado muy a gusto toda la tarde y muy satisfecho y agradecido por el trato recibido. Ya estoy deseando volver».

El testigo de la ceremonia fue Andrés Roca Rey, y había un gran interés por verle en la primera plaza del mundo con la ganadería santacolomeña. El peruano, que no habló tras estoquear al tercero de la tarde, dio unas breves declaraciones al citado medio en las que dijo: «Espero que en las otras tardes haya un poco más de suerte y los toros transmitan un poquito más».