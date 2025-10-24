Suscribete a
Sigue aquí la entrega de los Premios Princesa de Asturias

Graciela Iturbide, en los premios Princesa de Asturias 2025: «La fotografía es el arte que lidia con el tiempo, que lo desafía, lo fija y, a veces, lo mata»

Discurso íntegro de la premio Princesa de Asturias de las Artes 2025

Majestades,

Altezas Reales,

Distinguidos miembros de la Fundación Princesa de Asturias,

Estimados miembros del jurado,

Queridos galardonados,

Señoras y Señores,

Amigos:

He pasado más de medio siglo de mi vida mirando al mundo por una ventanita que apenas mide unos escasos centímetros cuadrados. ¿No resulta ... paradójico otorgarme el prestigiado premio Princesa de Asturias de las Artes por una hazaña tan circunstancial? Lo agradezco y me siento muy honrada, pero mis méritos no rebasan estos cuantos centímetros de quimera. Porque no cabe duda: la fotografía no es la verdad, sino la interpretación de una realidad que el artista aprehende en función de sus conocimientos, sus emociones, sus sueños y su intuición. Ya lo decía el lúcido Brassaï: «La vida no puede ser captada ni por el realismo ni por el naturalismo, sino solamente por el sueño, el símbolo o la imaginación».

