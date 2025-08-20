Galgos estatales y podencos autonómicos

Qué maravilla es retomar las fábulas y cuentos de la niñez. Tal vez porque conviene recordar de vez en vez, qué nos querían decir. Pues me temo que hace tiempo que se ha perdido, no sólo su lectura, sino también su esencia y los mensajes que estaban en ellos. Un ejemplo clásico sería el de la archiconocida Caperucita Roja (con perdón). En este cuento, el francés Charles Perrault ponía sobre aviso a las jovencitas que comenzaban a dejar de serlo, sobre los jóvenes lobos que podrían atacarlas por los caminos. Porque está muy bien eso de «sola y borracha quiero llegar a casa de la abuelita», pero resulta que el mal existe. Y los malos. Y a los lobos se la bufa lo que digan en un cursillo de desconstrucción heterolupal y en qué estado de embriaguez y de empoderamiento te encuentres para comerte pero que toda todita toda. Aunque no quieras. Háganme el favor de leerme la versión francesa y verán cómo el taimado lobo, tras trasegarse a la abuelita, le pide a Caperucita que se desnude (sic) y se meta con él en la cama. El resto ya se imaginarán. Pero ni cazador esgrimiendo un punto violeta ni bailecito de marras le salvaría de lo que le iba a pasar.

Iriarte y los conejos

Sobre cuentistas españoles (y no me refiero a políticos), tenemos algunos que otros. Pero dos destacan como referentes: los fabulistas don Tomás de Iriarte y don Félix de Samaniego. Que siempre se les cita juntos como Ortega y Gasset, pero en este caso sí que son dos. El primero, tinerfeño. El segundo, alavés. Y del chicharrero quisiera hoy recordar su fabulilla en verso de «Los dos conejos». ¿Recuerdan? Aquella en que uno de esos preciosos y simpáticos animalillos (que en chuletitas o al ajillo están que para qué) iba corriendo como liebre, y de su madriguera un colega le dice que se pare que le va a dar un parraque. A lo que el corredor no por su gusto, le dice al cuñado entrometido que dos galgos están tras él. Y el listo le dice que no, que no son galgos, que son podencos, que lo sabrá él, que salgo de tertuliano en una de la tele. Y se lían: «¿Qué? ¿podencos dices? Sí, como mi abuelo. Galgos y muy galgos; bien vistos los tengo» / «Son podencos, vaya, que no entiendes de eso» / «Son galgos, te digo» / «Digo que podencos». Ya se imaginarán que los lebreles ni un segundo pararon en la persecución, llegando a ellos y dándose banquete doble. Por gilipuertas.

Competencias incompetentes

En la patria de Iriarte, y aunque esto lo escribiera en 1782, estamos dos siglos y medio más tarde igual de empanados que los dos conejos de la fábula. Y aunque nos venga una DANA, una torrentera, o se nos incendie media España, hemos decidido que, en vez de arreglar la catástrofe devenida, o la que pueda acontecer, mejor nos paramos y nos ponemos a discutir sobre competencias estatales o autonómicas. Lo que puede resultar muy interesante para políticos y politólogos, pero el ciudadano seguramente se cisque en todos. Pues lo normal es ponerse a la tarea con todas tus capacidades. Ya luego haremos cuentas. Que ya tiene cuajo que, para colmo, estas disquisiciones bizantinas acaben costando vidas. Por no hablar de las pérdidas materiales. Las cuáles tendrán solución mayor o menor. Pues la muerte no será el final. Pero arreglo eso seguro que no tiene. A mayor indecencia, nuestros politicastros acaban usando la desgracia para tapar sus incompetencias y para echar al otro la culpa. Siempre del otro. Nunca algo de autocrítica. ¡Para qué! Mientras, los galgos o podencos (¡qué carajo importará!) se nos echarán encima y nos devorarán. A nosotros. Porque empiezo a pensar que los perros carniceros son ellos. Me da igual si van de estatales o autonómicos. ¿O no?