Fuentes de Andalucía registra de nuevo el mayor pico de calor del día en España con 44.2 grados Supera su marca de 43.8 grados del viernes tras haber alcanzado 44.8 el martes

La nueva ola de calor sigue dejando temperaturas verdaderamente abrasadoras y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no prevé un respiro hasta el martes de la semana que viene.

Así, en esta jornada de sábado, sobre la que pesa aviso meteorológico rojo por temperaturas extremas de hasta 44 grados en la provincia de Sevilla, el municipio sevillano de Fuentes de Andalucía ha registrado el mayor pico de calor de toda España con 44.2 grados a las 16,00 horas de la tarde.

La provincia de Sevilla cuenta con dos marcas más en el ranking nacional de mayores picos de temperaturas de este sábado. Se trata de Morón de la Frontera en cuarto lugar con 43.5 grados a las 17,30 horas de la tarde y Tablada en Sevilla capital en el puesto número ocho con 43.3 grados a las 17,00 horas.

Fuentes de Andalucía ya registró este pasado viernes el récord diario de calor en España con 43.8 grados, que ha superado este sábado con su marca de 44.2 grados; mientras el jueves esta localidad de la comarca de la Campiña sevillana registró un pico de 42.7 grados, el miércoles 43.9 y el martes incluso 44.8 grados, en el marco de esta nueva ola de calor extremo que castiga a buena parte de la Península Ibérica.