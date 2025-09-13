Forética analizará las tendencias en sostenibilidad que marcarán el rumbo de la transformación empresarial

En esta edición se abordarán temas pioneros como el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo sostenible

Las principales tendencias en el ámbito social, ambiental y de buen gobierno, que sentarán las bases para alcanzar un futuro sostenible centrarán el 'ESG Spain 2025: Corporate Sustainability Forum', foro que se ha consolidado como el encuentro empresarial de referencia en materia de sostenibilidad en España. Su décimotercera edición se celebrará el próximo 16 de septiembre y estará conducido por Mercedes Martín, meteoróloga y comunicadora científica, presentadora de El Tiempo en Antena 3, y contará con la participación de más de una veintena de ponentes referentes en sostenibilidad que abordarán las tendencias clave desde el ángulo ESG (ambiental, social y de buen gobierno).

ESG Spain, organizado por Forética, reunirá a referentes institucionales y del mundo empresarial para analizar las tendencias globales de sostenibilidad, abordando cuestiones clave como la geopolítica y su impacto en la acción empresarial, la gobernanza en tiempos de incertidumbre, la transformación tecnológica y la inteligencia artificial como palancas de sostenibilidad, y la urgencia climática y social en el centro de las estrategias corporativas.

Entre las personalidades destacadas que intervendrán este año se encuentran Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; Filippo Veglio, Head of Social & Environmental Sustainability de la UEFA; Miriam Zaitegui, directora del Programa de España de la European Climate Foundation (ECF); Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España y Eli Pinedo, ex jugadora de balonmano y medallista olímpica.

Bases para un futuro sostenible

El evento también contará con la intervención de altos representantes de compañías que analizarán las tendencias más importantes en los ámbitos social, ambiental y de buen gobierno, con el propósito de establecer las bases para alcanzar un futuro sostenible. Javier Bardají, el consejero delegado de Atresmedia; Severiano Solana director de estrategia y seguimiento de sostenibilidad en CaixaBank; Dorleta Vicente, directora de Asuntos Legales y ESG de Ecoembes; Daniel Fernández, director de ESG, Comunicación, Regulación y RRII de ENGIE; Javier Goñi, CEO de Exolum, Alberto Zamora, Cofundador y CEO de Osapiens, Patricia Dueñas, Global Lead Circular Economy de Iberostar; Catherine Cummings, directora de Sostenibilidad y RRII de Sanitas, Ángel Pérez, fundador y socio director de Transcendent, Ángela Baldellou, directora gerente del COAM y Asunción Ruiz, CEO de SEO/BirdLife, compartirán cómo están transformando sus estrategias corporativas hacia modelos de negocio sostenibles, impulsando la resiliencia, la economía circular, la innovación tecnológica y la integración de la naturaleza y lo social como ejes clave de creación de valor.

En esta edición, se abordarán temas pioneros como el papel de la inteligencia artificial en el desarrollo sostenible, el impacto de la innovación tecnológica en la trazabilidad y la transparencia, y la necesidad de construir ciudades más saludables y equitativas a través de la colaboración público-privada.

La jornada será clausurada por Antonio Budia, presidente de la Junta Directiva de Forética. El foro será producido por Atresmedia desde el Domo 360 (Jardines Escuela de Ingenieros Agrónomos, Puerta de Hierro, 2, Madrid) y difundido a través de plataforma digital vía streaming.

Su Majestad el Rey Felipe VI preside el Comité de Honor de esta 13ª edición, integrado por los presidentes y CEOs que componen el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, junto a altos representantes institucionales.