La España de Schrödinger

JEOSM
Javier Santamarta del Pozo

Seguro que saben de sobra, pese al palabro alemán que es apellido de un notable físico cuántico vienés, o seguramente gracias al mismo, la paradoja del gato que estaba vivo y muerto al mismo tiempo. Esa superposición cuántica nos podría parecer algo imposible, ya que, ... o se es o no se es. Pero ya verán cómo, no solamente es posible, sino que nos afecta muy notablemente. Porque España es cuántica. Su existencia (o no) es posible en ambas situaciones. ¿Desde cuándo existe España? Desde cuando le salga de los pelendengues a según y quién para usar dicha existencia de manera espuria. Tan simple como eso. Les explico: hay quienes quieren ver a España como un ente cuasi eterno desde Argantonio y los tartésicos; o como algo especial y diferenciado en la Hispania romana (que estuvo a punto de secesionarse de Roma, ¡qué cosas!); o naciendo de la monarquía visigoda y de los sorprendentes Concilios de Toledo. Hay quienes consideran españoles los reyes medievales, enfrascados en una restitución de aquél territorio hispano-godo, aunque lo fueran sólo de los reinos que posteriormente acabarían amalgamados en esta España de hoy en día. Pues no dejamos de ser un (con perdón) constructo histórico evolutivo.

