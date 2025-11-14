Suscribete a
Epstein alardeaba en sus correos de que podía «tumbar a Trump»

«Sé lo sucio que es Donald», dijo en una conversación de agosto de 2018 con Kathryn Ruemmler, asesora legal en la Casa Blanca de Barack Obama

La Cámara de Representantes votará desclasificar todos los documentos

Trump trata de sofocar el incendio por las nuevas revelaciones del caso Epstein

Jeffrey Epstein, quien se suicidó en prisión, con su amiga y cómplice Ghislaine Maxwel, entre rejas por su red global de prostitución de menores AFP
Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El fantasma de Jeffrey Epstein apunta a seguir atormentando la segunda presidencia de Donald Trump. La cascada de revelaciones surgida de la publicación esta semana de una colección descomunal de documentos del malogrado delincuente sexual sigue ofreciendo detalles de la relación entre ambos ... y la semana que viene el asunto volverá al foco: la Cámara de Representantes votará sobre la exigencia al Departamento de Justicia de que desclasifique todos los documentos relacionados con Epstein. Esto último es algo a lo que se opone Trump y que abre una brecha con una facción de los republicanos.

