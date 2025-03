La ampliación por otros dos días de la tregua entre Israel y Hamás promovida por Qatar, Estados Unidos y Egipto ha sido la mejor prueba de que cuando la política huye de los maximalismos y del afán de polarización, y se concentra en metas concretas donde coinciden los intereses de las partes enfrentadas se convierte en una actividad muy útil capaz de generar beneficios para todos. Nadie mejor que los familiares de esos rehenes israelíes para apreciar estos resultados. Y aunque no se puede comparar la calidad moral de unos niños y ancianas inocentes secuestrados por una banda terrorista con la de otras personas acusadas formalmente de graves delitos como apuñalar a sus vecinos o a policías y militares, también es cierto que muchos de los liberados por Israel son menores que llevaban privados de libertad y pendientes de juicio durante un tiempo importante.

El canje que está detrás de la tregua está lleno de callejones morales, mal iluminados, pero el Gobierno israelí lo ha aceptado con el fin de garantizar el objetivo superior de salvarles la vida a sus ciudadanos. La extensión durante dos días más del alto el fuego garantiza que al menos otros 20 israelíes se sumarán a los 51 que fueron liberados hasta el lunes a cambio de 150 palestinos. Sin embargo, para Israel la ampliación de la tregua supone exponerse a la creciente presión internacional para que el cese de las hostilidades se prolongue sin haber conseguido su objetivo de erradicar a Hamás de Gaza y sin saber muy bien cómo debería continuar su ofensiva terrestre en la Franja.

El Partido Popular Europeo dio el lunes un paso explícito en su reunión celebrada en Barcelona en orden a poner negro sobre blanco una cuestión que debería ser obvia: Hamás no podrá seguir controlando la franja de Gaza después de los ataques del 7 de octubre. Este grupo terrorista ha adquirido rasgos paraestatales no sólo por las características asistenciales que le dio su origen religioso de la mano de los Hermanos Musulmanes, sino por los abundantes recursos que ha recibido a lo largo de las últimas décadas, fruto de la solidaridad internacional, especialmente de Occidente y de los países del Golfo. Sin embargo, es claramente inviable que pueda seguir gestionando ese territorio sin exponerse a un proceso similar al que experimentó Al Fatah y que debería incluir la renuncia expresa a su objetivo de destruir el Estado de Israel y a respetar su derecho a unas fronteras estables y seguras.

Y esto nos conduce a una lección importante que deja esta tregua especialmente para los palestinos: la necesidad de huir de sus maximalismos. En al menos cinco ocasiones, la causa palestina le ha dado la espalda a la posibilidad de consolidar un Estado propio con amplio apoyo internacional. Los intentos han fracasado sistemáticamente por la incapacidad de asumir que hay territorios que Israel no abandonará nunca. Y ese error, que se ha perpetuado irreflexivamente a lo largo del tiempo, surge de la disconformidad con la partición aprobada por la ONU y que se ejecutó en mayo de 1948. Israel tampoco estaba entonces conforme con el veredicto internacional, pero se vio abocado, a sangre y fuego tras ser atacado por sus vecinos árabes, a consolidar un Estado si no quería que los judíos acabaran en el mar. Concentrarse en la consecución de objetivos económicos, en consolidar la seguridad y las libertades civiles son objetivos realistas que los palestinos no deberían seguir esquivando.