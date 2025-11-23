Suscribete a
Cinco sectores clave para la soberanía estratégica de Europa

Blanca Comín, directora de Banca Privada y Wealth de Amundi Iberia, alerta sobre la necesidad de lograr una autonomía estratégica en el Viejo Continente y detalla los sectores en los que es necesario invertir para reducir vulnerabilidades

Cinco sectores clave para la soberanía estratégica de Europa

Blanca Comín

Durante mucho tiempo, el relato dominante situaba a Estados Unidos como el motor de la innovación y a Asia como el nuevo epicentro del crecimiento, mientras Europa parecía quedarse a medio camino: madura, fiable, pero con poco protagonismo. Sin embargo, el mundo ha cambiado. Y ... con él, también la forma de mirar a nuestro continente. Las tensiones geopolíticas, las crisis energética y sanitaria; o la más reciente política arancelaria han servido de recordatorio de algo esencial: la prosperidad y la seguridad no se pueden dar por sentadas. Europa ha comprendido que, si quiere mantener su bienestar y su capacidad de decisión, debe volver a invertir en sí misma.

