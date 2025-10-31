La CHT atribuye los tres descensos bruscos en verano del caudal del Tajo en Toledo a paradas de la turbinación de la hidroeléctrica de Safont

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha concluido que los descensos de caudal observados este verano en el río Tajo a su paso por Toledo fueron consecuencia de paradas temporales en la turbinación de la central hidroeléctrica de Safont, aunque las averías y las paradas ... técnicas no afectaron al régimen de caudales ecológicos del Tajo a su paso por Toledo. El organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, descarta así cualquier incumplimiento de la normativa de aguas o afectación al equilibrio del cauce.

Durante los meses de julio y agosto de 2025, la red de control del sistema SAIH registró tres descensos bruscos de caudal en la estación de aforamiento de la Casa del Diamantista, concretamente los días 8 y 23 de julio y 16 de agosto. En todos los casos, el caudal medio diario se situó entre 28,8 y 31,9 metros cúbicos por segundo, muy por encima del valor fijado en el régimen de caudales mínimos para esa masa de agua, tanto para el año 2025 de 10,5m3/s, como para el año 2027 de 13 m3/s.

El informe técnico de la CHT atribuye los episodios a paradas puntuales de la central hidroeléctrica de Safont, cuyo titular es Naturgy Renovables, que la tiene arrendada a Renewable Power International. El 8 de julio, la planta interrumpió su actividad entre las 8:30 y las 11:00 horas para realizar labores de mantenimiento en la subestación de alta tensión, mientras que el 23 de julio se detuvo a las 20:20 horas por un disparo de línea eléctrica, lo que provocó averías en los equipos de control.

En ambas ocasiones, el nivel del agua en el azud se mantuvo por encima de la cota de seguridad, alcanzando en el segundo episodio hasta 0,36 metros sobre el aliviadero, con un caudal vertido estimado de 47 m³/s. De acuerdo con la CHT, este comportamiento garantiza la continuidad hidráulica del cauce y demuestra que no se vulneraron los caudales ecológicos mínimos establecidos.

El tercer descenso, registrado el 16 de agosto, tuvo un origen similar: una avería en el sistema de control de la central a causa de un desequilibrio de tensiones en la línea de distribución. La instalación permaneció parada entre las 12:50 y las 17:40 horas, manteniéndose en todo momento un nivel de agua sobre el azud superior a los 0,36 metros, valor que también supera el nivel máximo normal del embalse de derivación.

El caudal medio diario de esa jornada fue de 29,3 m³/s, muy por encima del umbral mínimo ecológico. Por tanto, la CHT concluye que, en ningún momento, se produjo un fallo en el régimen de caudales ni una situación de riesgo ambiental, ya que el flujo del Tajo «se mantuvo con normalidad y dentro de los parámetros autorizados».

El informe, elaborado a partir de los registros automáticos de la red SAIH y la información remitida por el titular del aprovechamiento hidroeléctrico, servirá para reforzar el seguimiento de los niveles en el tramo urbano de Toledo y asegurar que los sistemas de control de la central continúen garantizando la continuidad del caudal circulante ante futuras interrupciones técnicas.