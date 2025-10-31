La CHT atribuye los tres descensos bruscos en verano del caudal del Tajo en Toledo a paradas de la turbinación de la hidroeléctrica de Safont

Suscribete a
El análisis técnico de la Confederación sostiene que las paradas y las averías en la central no representaron un riesgo ambiental para el río y que en todo momento se respetaron los caudales ecológicos fijados

El río Tajo se quedó el martes casi sin agua en Toledo: en solo tres horas pasó de 30 a 13 metros cúbicos por segundo

La estación de aforamiento del Tajo a su paso por Toledo se encuentra situada a la altura de la Casa del Diamantista
F.F.

Toledo

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha concluido que los descensos de caudal observados este verano en el río Tajo a su paso por Toledo fueron consecuencia de paradas temporales en la turbinación de la central hidroeléctrica de Safont, aunque las averías y las paradas ... técnicas no afectaron al régimen de caudales ecológicos del Tajo a su paso por Toledo. El organismo, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, descarta así cualquier incumplimiento de la normativa de aguas o afectación al equilibrio del cauce.

