En la capilla ardiente del Papa Francisco se apareció su cadáver con la cara lavada. Cuentan que dejó escrito entre sus voluntades que quería que su tumba fuera austera, su capilla, sin tronos y que no lo maquillaran porque quería mostrar la muerte ... como era. El exceso de humildad puede parecerse a la soberbia, pero ese es otro tema. El gesto del Santo Padre que apareció con un profundo hematoma en la cara da que pensar. ¿Por qué el Papa Francisco tiene un moratón en la cara?, se preguntaban los presentadores, porque se les había olvidado lo que era un cadáver. Cuando murió mi padre me quedé solo con él. Cuando mi abuela murió, me quedé solo con ella. Entraba por la ventana del hospital un rayo naranja y horizontal como una cama de luz que alumbraba su perfil de cuchillo.

La negación de la visión de la muerte supone uno de los procesos contemporáneos que toca las fibras más profundas. La luz tiene una sombra y no queremos verla, como si siempre fuera mediodía, y a la parca le hemos tomado la rotonda de una elipsis tan lejana que no orbitamos alrededor de ella. El paso del tiempo es un anatema si no es para la celebración absurda de hacerse viejos. El resto supone su negación con el borrado de toda nuestra fragilidad. Al enfermo no lo vemos, no lo nombramos y, como mucho, se le usa para celebrar su 'lucha' como si no hubiera enemigos con los que hemos perdido de salida. La gente celebra que otros han aprendido mucho con sus enfermedades; yo prefiero no aprender según qué cosas.

Del muerto se encargan gentes extrañas que se lo quitan de las manos a los familiares, lo manipulan en procesos lejanos y herméticos de los que uno no sabe nada y que dan cobertura al tabú. Después lo maquillan como si estuviera durmiendo y se le dice al niño que el abuelito se ha quedado roque. Así llegamos a este punto en el que la gente al parecer se duerme, se va, ha llegado al final de su camino, ha emprendido su viaje, y se le desea que la tierra le sea leve, cosa que no sé aún lo que quiere decir. Se dice cada bobada de la muerte. Que el muerto descansó esa es la peor de todas. Yo no sé qué tipo de vida espera la gente para que el tiempo les gane por aburrimiento o cansancio. Qué bien que se murió, así descansa, dicen, y otras majaderías como que su barco ha llegado a puerto y no: no hay puerto porque la vida siempre naufraga, se hunde y se va a pique. En el pódcast del gran Rubén Lardín hubo una oyente que medía el tiempo de vida por los botes de champú que le quedaban por consumir y el genial Lardín le aconsejó que se comprara botes de champú más pequeños, así le daría la impresión de que le quedaba más tiempo. El bote de champú siempre se queda a medias. Ricardo Calleja dice que la consciencia de la muerte de una persona se mide por la cantidad de champú que aprovisiona.

Un cuerpo gastado, muerto y sin maquillar es eso: no le tengáis miedo. Y de mí no digáis que descansé, por favor, que yo no estoy para nada cansado. De la vida uno no se cansa nunca.