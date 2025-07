No hay eufemismos que maquillen lo obvio: en España tener más de 65 años te convierte en un problema para las aseguradoras. La salud privada presume de tecnología puntera y trato exquisito, pero si tu fecha de nacimiento tiene más de seis décadas se esfuma ... la bienvenida. Y empieza la exclusión.

Las primas médicas se disparan hasta un 40 por ciento solo por cumplir años. Las compañías rechazan solicitudes, imponen copagos abusivos, excluyen enfermedades comunes y limitan hospitalización. ¿La razón? Ser mayor es considerado un 'riesgo', como si el envejecimiento fuese una anomalía. ¿Te duele la espalda desde 2003? Mala suerte: ya no entras.

Publicado en ABC, el caso de Carlos San Juan lo dice todo: ni con su historial médico controlado logró que alguna aseguradora lo aceptara. «Soy mayor, no idiota», denunció. Y tenía razón: el sistema sanitario privado es edadista, lucrativo y despiadado.

¿Dónde están los derechos? ¿Dónde está el envejecimiento digno? Lo que debería ser un trámite accesible se convierte en castigo. La edad no caduca los derechos, porque un corazón que ha latido más merece cuidados, no obstáculos. Porque vivir más no puede ser sinónimo de pagar más, sufrir más, esperar más.

Es hora de cambiar, de exigir políticas que protejan a los mayores. De pedir transparencia, humanidad y compromiso a las aseguradoras. Y, sobre todo, de recordar que una sociedad justa se mide no por cómo trata a los más jóvenes, sino por cómo cuida a sus mayores.

Carmen Núñez Cuenca. Madrid

Caos y militares

Tras las reiterativas averías en los trenes que alteraron horarios y la dejadez en la atención a los viajeros, se ha corroborado la carencia de un órgano para afrontar esas situaciones. Y lo teníamos. Se encargaba de efectuar las reparaciones de las vías y la maquinaria, la conducción de locomotoras, los transportes por ferrocarril, la disposición de material y plataformas, entre otros. Sí, eran unidades militares y se ocupaban del personal y material militar, pero entre sus misiones se incluía la de su «actuación en situaciones de emergencia o catástrofes en todo el territorio nacional» (no hacía falta la privilegiada UME), por lo que habrían actuado en los recientes caos ferroviarios.

El problema es que, tras sucesivas disminuciones y disoluciones en los dos regimientos de ferrocarriles que se disponían para ello, quedaron reducidos en 2008 a una sola compañía para desarrollar esas abrumadoras e inabarcables funciones. No es un caso aislado, pues nuestras fábricas militares producían tanques, vehículos, armas y municiones para el Ejército y, tras sus trasvases y ventas, ahora los tenemos que comprar a empresas extranjeras. Seguro que la recuperación de esas capacidades no se contempla en el 2,1 por ciento para defensa con el que nos quieren convencer, con calzador, como el adecuado.

Francisco J. Membrillo. Sevilla