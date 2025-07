Las nacionalidades, esas ficciones que nos contamos y en las que acabamos creyendo, tienen una razón de ser. Con sus referentes, símbolos y mitos logran dar un sentido de comunidad. Convencen a individuos muy distintos, a veces diametralmente opuestos, con sistemas de valores diferentes, creencias ... y expectativas antitéticas, que algo los hermana y que incluso comparten un mismo origen y un destino similar. En la radical indefensión en la que vive el ser humano, esta creencia ofrece algunas coordenadas que dan seguridad: unos gustos, unas rutinas y unas tradiciones que resultan familiares, o al menos no del todo extrañas, y que tranquilizan porque permiten predecir el comportamiento de los desconocidos. El miedo, ese gran movilizador de pasiones y de instintos agresivos, se atempera dentro del horizonte comunitario. El que reza, viste, come y trabaja como yo, por muy lejano que me sea, no es una amenaza, es posible convivir con él.

El problema con estas ficciones es que fácilmente se pueden poner al servicio de fines nocivos. Convertidos en discursos oficiales, gritos partidarios, dogmas o cepos, acaban imponiéndoles a los individuos una forma de pensar, vivir, sentir y sobre todo de odiar, que sofocan las diferencias y proscriben cualquier desviación susceptible de ensuciar a la nación o de contradecir la voluntad mayoritaria. Es entonces cuando las nacionalidades se convierten en aplanadoras que pasan por encima de los ciudadanos, aniquilando su libertad e imponiéndose sobre cualquier proyecto individual, sobre el pensamiento autónomo, la crítica y la curiosidad. Quien no se pliega al discurso oficial, queda excluido de la nación y en ocasiones señalado. ETA mataba a los enemigos del pueblo vasco y los independentistas catalanes saturaron el espacio público de símbolos para forzar un espejismo de unanimidad: aquí sólo hay independentistas, y el que no lo sea, que mejor se calle o se largue. Al ser un invento defensivo, el nacionalismo no raras veces acaba blindándose contra el extranjero, señalándolo como un elemento disolvente que penetra las comunidades para corromperlas. Puede que a los locales los deje vivir en paz, puede incluso que asegure estar preservando su derecho a la supervivencia, pero a cambio se encarniza con los inmigrantes. Convierte al eslabón más débil de la sociedad en una amenaza para las costumbres y la cultura, y en su versión más extrema, en chivos expiatorios o peones de un complot que busca el reemplazo poblacional. En su obcecación, esta forma de nacionalismo acaba descubriéndose vulnerable al globalismo y al humanitarismo, añorando un mundo de esencias vernáculas, previo a la internacionalización de la vida. Hoy vemos las dos formas de nacionalismo, la que certifica quién pertenece al pueblo auténtico y quién no, y la que enemista al nacional con el extranjero. Ambas instrumentalizan los peores instintos del ser humano solo para que unos pocos, nunca los mejores, medren políticamente.

