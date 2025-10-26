Suscribete a
A la búsqueda de más músculo empresarial para responder al cambio

El tamaño de las compañías es un factor clave para conseguir una economía más productiva, resistente a los embates de las crisis y preparada para afrontar los desafíos de un mundo en plena mutación

España refuerza su poder de atracción para los gigantes globales

Uno de los valores de las grandes compañías es que combinan escala global y arraigo local
Belén Rodrigo

A todos se nos vienen muchos nombres a la cabeza cuando pensamos en las grandes empresas españolas, en los más diversos sectores. Son compañías de referencia que desempeñan un papel central en la economía nacional, tanto por su aportación al empleo como por su ... peso en la producción nacional. Según la Central de Balances del Banco de España, en 2023 las grandes compañías generaron el 60% del PIB y el 50% del empleo del país.

