deporte en verde

El Betis se moja

El club verdiblanco es el primer equipo de fútbol en unirse a la alianza StepbyWater asumiendo un papel pionero en la defensa del agua como recurso esencial

Rafa Muela, gerente de la Fundación Real Betis, y Juan Pablo Merino, durante la firma del acuerdo
DAVID MORENO B.

Madrid

El Real Betis Balompié ha dado un paso decisivo en su estrategia medioambiental al convertirse en el primer club de fútbol en adherirse a la alianza StepbyWater, una plataforma multisectorial que impulsa la sostenibilidad hídrica y la acción climática alineada con el Objetivo de Desarrollo ... Sostenible 6 (ODS 6), centrado en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. La adhesión, formalizada a través de Forever Green, la plataforma verde del club, refuerza el liderazgo del Betis como agente transformador tanto en el plano deportivo como en el medioambiental.

