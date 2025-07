«Un amigo estudia Medicina y cuenta cómo tienen que elegir quién muere y quién no por falta de medicinas. A veces los doctores que están por encima deciden que viva el enfermo de la familia que tiene más medios y que puede hacerles un ... regalo. En los hospitales falta de todo, no hay sillas de ruedas para llevarte a hacer las pruebas, los váteres rebosan, las paredes tienen moho. Hay muchos niños hospitalizados por dengue. En la calle, por primera vez, ves a niños pedir comida a los turistas, muy pocos. Hay muchas ratas y basura. Y hay droga, una nueva, kímico, no sé qué es, pero es barata y produce como ataques epilépticos. ¿Qué expectativas tienen ahora? Conseguir comida, es lo único. Que te llegue comida que compran tus familiares de fuera y te la repartan, a través de uno de esos negocios que controla gente afín al Gobierno. Tengo amigos que son muy inteligentes y que han dejado de estudiar. No hay transporte público para la Universidad y no tienen cómo ir. Se va todo el que puede (se calcula que la población ha caído un 20 por ciento en los últimos tres años). No hay ganas de otra protesta como la de aquel 11 de julio. Tengo amigos en la cárcel, sé de gente a la que mataron y las madres no quieren que sus hijos se pongan en esa situación. Sigue habiendo chivatos. Ya dicen que, cuanto peor, mejor. Que caerá el régimen así. Llegarán los de Florida y reconstruirán el país. No sé. Lo tienen que hacer entero, se están cayendo casas. Hubo días que estuvimos 15 horas sin luz. Todo el que puede, porque le llega dinero de fuera, tiene una máquina eléctrica, con placas solares. Para cocinar a veces hay que usar ollitas con carbón. Imagina en un piso pequeño. Ahora se compran casas baratas porque la gente las vende antes de marcharse. Mis abuelos no quieren venirse porque se niegan a vender la casa de toda la vida por lo que les darían. Otra gente lo hace. Yo sólo vuelvo por mis abuelos. No quiero saber nada del país. ¿Qué me ha dado? Ya no llegan los turistas con camisetas del Che Guevara. Yo no los entendía. Otra razón por la que la gente se va es para vivir en paz con su conciencia, para irse a la cama tranquilos. Estás allí y robas. Al Gobierno, lo que podría ir a tu vecino. Te dices que todo el mundo lo hace. Que es la supervivencia. Pero te vas mal a dormir. Hay miedo por internet. Por las redes. Porque te localizan. Cuando le he contado a mi madre que iba a hablar contigo me ha dicho que tenga cuidado, que los abuelos están allí». «Allí» es Cuba y lo cuenta Roberto, matrícula en Informática, años de estudio y trabajo a la vez en España, recién llegado de vuelta.

En el tren, un cubano le da la mitad de sus Filipinos a unas niñas. «He visto cómo las miraban y me ha recordado a Cuba y, ahora, no puedo resistirme a esos ojos y se las tengo que dar», cuenta a su abuela. En la visita guiada por Vigo, Jorge explica los millones de españoles que se fueron por esos muelles a América. A Cuba. El dineral que traían los indianos. Por la noche, en la boda, alguien pide ron con coca-cola. Eso era un cubata. Un cubalibre. Se dejó de usar. ¿Demasiado sarcasmo? El régimen sigue fumando un habano.

