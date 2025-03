Begoña Gómez denuncia que el juez no haya protegido sus datos bancarios

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, denuncia que el juez de Madrid que la investiga por presunto tráfico de influencias no haya protegido suficientemente datos personales suyos, como numeraciones de cuentas bancarias, que han acabado en posesión de terceros «e incluso de la prensa» ... al figurar entre la documentación de la causa del Juzgado de Instrucción 41.

La defensa de Gómez, que ejerce el letrado Antonio Camacho, presentó ayer un escrito en el que pide al magistrado Juan Carlos Peinado anonimizar toda la información personal y privada que debe estarlo por ley y, de paso, niega que las cuentas bancarias que se mencionan en el sumario sean las que actualmente maneja la mujer de Pedro Sánchez, así como que estén prácticamente a cero euros.

«El contenido de la citada información es absolutamente erróneo tanto en cuanto a la identificación de las cuentas de la que es titular, puesto que aparecen cuentas que no son en la actualidad titularidad de la misma y, sobre todo, es errónea en cuanto a los saldos. Puesto que es totalmente incierto que estas cuentas tengan casi todas ellas un saldo 0», se puede leer en el escrito.

La documentación del sumario, al que tuvo acceso ABC, arrojaba la información solicitada por el instructor al Punto Neutro Judicial, del que los investigadores se sirven para que distintas administraciones y entidades aporten datos a la Justicia. Ésta, cuya veracidad rechaza la defensa de Gómez, arrojó la información de que era titular de un total de 11 productos financieros, de los que cuatro son cuentas bancarias y sólo dos tienen saldo: una acumula 0,15 céntimos y la otra, 40,10 euros.

«La información que ha sido remitida por el Punto Neutro Judicial ha sido unida al procedimiento con todos los datos que han sido remitidos, incluyendo por ello la identificación del número de cuenta de los que mi representada, en algunos casos, es titular incumpliendo con ello principios básicos en materia de protección de datos personales y con ello normas esenciales en la tramitación de procedimientos penales», denuncia el letrado Camacho.

Y apunta a un responsable: «No hay que olvidar que en nuestro sistema procesal el juez de instrucción es el máximo garante de la protección de los derechos de los intervinientes y, en especial, de las personas investigadas».

Considera que «es obvio que la numeración de las cuentas bancarias no constituye un dato que sea necesario conocer a las partes personadas y en concreto a las acusaciones populares personadas» y denuncia que «la forma en la que a lo largo de este procedimiento se están aportando datos al procedimiento, como la numeración de las cuentas bancarias presuntamente de mi representada, ya que todas ellas no lo son, viola el derecho que corresponde a mi representada de que dichos datos personales y reservados no estén en posesión de terceros y en ocasiones publicados por la prensa».

De ahí que pida al magistrado que «se proceda a anonimizar todos aquellos datos que, no siendo necesarios a efectos de la investigación, afectan a derechos que nuestro ordenamiento reconoce a todos los ciudadanos y, por ello, también con relación a las personas sujetas a una investigación judicial».