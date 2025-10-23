Suscribete a
Ayuso y Topuria se alían para luchar contra el bullying

La presidenta de la Comunidad de Madrid y el campeón mundial de la UFC firman un protocolo de colaboración

Topuria durante la rueda de prensa tras derrotar al brasileño Charles Oliveira
Madrid

Isabel Díaz Ayuso y el campeón de artes marciales mixtas, Ilia Topuria, firman hoy un protocolo de colaboración, dentro del marco del Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid. Este acuerdo tiene como objetivo concienciar a los jóvenes sobre los efectos perversos del acoso escolar ... y los riesgos de las drogas.

