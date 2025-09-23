Alimentos ecológicos que protegen a las aves

Las elecciones alimentarias tienen un impacto decisivo sobre la biodiversidad. SEO/BirdLife recuerda que no basta con lo que se come; es fundamental cómo se produce. La organización sostiene que con el tenedor en la mano se dispone de una herramienta esencial para conservar las aves, proteger los ecosistemas agrícolas y garantizar prácticas que sean rentables y saludables.

Las aves asociadas al ámbito agrario, indicador de la salud del campo, han descendido un 55% en Europa en los últimos 30 años. En España, según los datos de SEO/BirdLife, este declive es del 22,7% desde 1998. SEO/BirdLife señala que prácticas agrícolas intensivas, el uso elevado de agroquímicos y la transformación del paisaje en monocultivos están detrás de esta pérdida de biodiversidad. Para revertirla, la organización apuesta por un modelo de agricultura sostenible que no solo produzca alimentos de calidad, sino que también conserve especies, suelos y ecosistemas.

SEO/BirdLife ha demostrado que es posible —y necesario— un modelo de producción y consumo que respete y potencie la biodiversidad y que genere riqueza en el mundo rural. Bajo la marca SEOfood, la organización pone a disposición del consumidor arroces, pastas y legumbres ecológicas, alimentos saludables elaborados siguiendo la normativa de agricultura ecológica, garantizando prácticas respetuosas con la biodiversidad y favoreciendo la conservación de las aves y sus hábitats.

Una nueva etapa

Con SEOfood, SEO/BirdLife da un paso más y abre los productos Riet Vell a los distribuidores, con el fin de hacerlos accesibles a un mayor número de consumidores que quieran apostar por una alimentación saludable mientras apoyan la conservación de las aves y la naturaleza.

De esta manera, SEO/BirdLife acerca a supermercados y tiendas una gama de alimentos que conecta directamente la producción agrícola con la protección de especies y paisajes. La organización anima a la ciudadanía a que si no lo encuentra en la tienda habitual, lo solicite.

Así, ha puesto en marcha la nueva web de SEOfood, que ofrece información clara y accesible sobre el origen y certificación de los productos, los proyectos agrícolas y de conservación que hay detrás de cada alimento, y el valor añadido de consumir de forma responsable para la salud y la biodiversidad.

SEO/BirdLife reafirma que conservar la biodiversidad empieza en el campo y termina en el plato. Con SEOfood y su nueva web, la organización abre la puerta a que distribuidores y consumidores se conviertan en aliados de un modelo que une salud, sabor, sostenibilidad y conservación de aves y hábitats.