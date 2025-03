Adam Pikarski, el polaco que pintó a los Reyes Magos sin techo

Este año, los Reyes Magos están pasando la noche en sacos de dormir bajo la columnata de Bernini del Vaticano y cada mañana usan las duchas para personas sin techo que hay en los antiguos baños junto a la entrada de la basílica de San Pedro. Literalmente. «La gente pasa a su lado tan deprisa que no los ve, no se dan cuenta», asegura monseñor Francesco Mazzitelli, hasta hace poco número dos del servicio postal del Papa. «Venga por la mañana temprano y podrá reconocerlos en la fila, sobre todo a Gaspar y a Baltasar», propone este sacerdote. Cierta culpa de que sus majestades estén allí la tiene Adam Piekarski. Su historia es un auténtico cuento de Navidad.

Procede de una familia polaca de clase media. Un día se marchó de casa. Vagabundeó por Francia (quería ver el Louvre), Suiza y Austria. La vida le trajo hasta Roma. Dormía en la calle, en los soportales del Vaticano , y el frío y el aburrimiento le acercaron al alcohol. Para distraerse pintaba fachadas de edificios, animales y el rostro de quienes tenía cerca, personas sin techo como él. Y así empezó el milagro.

Sor Anna, una monja dura de esas que no tienen miedo a los borrachos, se fijó en sus dibujos. Cuando el padre Leszek Pys le contó que estaba buscando alguien que hiciera un retrato de un santo del siglo XIX para su orden, la religiosa le aconsejó pedírselo del pintor sin techo. La primera parte del milagro fue que Adam aceptara el encargo y la segunda, que lo terminara con éxito. Pero aún estuvo a punto de echarlo todo a perder: cuando le pagaron por la obra, el alcohol volvió a llevarlo de nuevo a lo más hondo . «Tengo varios encargos más para que pintes», le explicó el sacerdote Leszek una tarde que lo encontró sucio y empapado en la Via della Conciliazione. «Pero si los quieres, debes dar tú el primer paso, debes querer hacerlos», le dijo.

Sus compañeros le decían que esta vez no sería capaz, que no tenía talento. Malos augurios que para Adam fueron un desafío en toda regla y decidió retomar los pinceles. Le encargaron un retrato del gran maestre de la Orden de Malta, otro de Juan Pablo II, un tercero de una monja polaca... Esta vez la pintura sí que le cambió la vida. Empezó a arreglarse, a tener un horario, un cardenal le facilitó un estudio para que no le robaran el material, encontró un lugar donde dormir y un empleo como guardia nocturno. «Para mí el arte es un don con el que cambiar mi vida», decía.

De repente llegó el encargo más importante. Monseñor Francesco Mazzitelli le propuso hacer dos cuadros navideños para los sellos del Vaticano. Adam tenía miedo, pero el padre Leszek le convenció. Para pintar los rostros de Gaspar y Baltasar, pidió a dos de sus amigos sin techo que posaran. El tercero, Melchor, es una mezcla de varios y representa a todos los demás que hay en Roma. «Todo comenzó por un encuentro», contó el pintor a la radio del Vaticano. El cura le miró y no vio sólo a un vagabundo borracho. «Me dio una posibilidad. Imagino que detrás está la mano de Dios».

Monseñor Mazzitelli ha visto salir del Vaticano miles de cartas y postales con el rostro de los Reyes Magos sin techo. «Quien mire estos sellos, podrá ver el rostro de quienes hasta ahora eran invisibles», explica sonriendo. La idea de lanzar esos sellos también ha cambiado la vida del monseñor italiano. Quizá al Papa le gustó su idea porque una semana después le nombró número dos de la 'limosnería apostólica' que coordina las ayudas a los pobres. A ver si allí consigue cambiar más vidas como la de Adam y sus Reyes Magos.