Valiente en el último momento

La canciller alemana pasa por ser una maestra de la gestión de crisis. Sin embargo, no ha preparado suficientemente a su país (ni a Europa) para las que vendrán en el futuro. Es el precio de un gobierno eficaz.

Pero, al final, lo ha echado ... todo a perder. En el extranjero, la jefa de Gobierno saliente es venerada, colmada de doctorados honoríficos y galardones, el más reciente el Premio Europeo Carlos V español, entregado en la calurosa Extremadura con los últimos coletazos del verano. En cambio, en su país, sus últimas semanas en el cargo hacen pensar en el principio de su carrera política. Merkel solía perder el hilo. ¿Qué pasó con su sucesión al frente de la CDU, el partido conservador alemán? Fracasó dos veces seguidas. ¿Y con la transición de su jefatura a la siguiente? Una derrota estrepitosa.

Tal vez en eso estaba pensando mientras recogía en Yuste el premio que lleva el nombre de uno de los hombres más poderosos del siglo XVI, el cual, a pesar de toda su grandeza, acabó fracasando: no pudo detener la Reforma en Alemania, apenas logró frenar la desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico, y aunque consiguió contener el avance del sultán otomano Solimán I, no pudo recuperar Santa Sofía y Constantinopla. Decepcionado, abdicó y se retiró a Yuste.

Merkel abandona la escena de la política alemana y mundial por voluntad propia. Su balance tiene claroscuros. Ha mantenido a Europa unida, y al mismo tiempo la ha separado. Fue ella quien, en aquella última noche crucial en la que Grecia debía salir de la zona euro , volvió a poner en marcha las negociaciones cuando el primer ministro Alexis Tsipras estaba ya a punto de marcharse. Al final, esas maratonianas conversaciones nocturnas salvaron la Eurozona. En cambio, ese mismo año, tomó la decisión unilateral de acoger a los refugiados sirios acampados en la estación ferroviaria de Budapest. Con ello desencadenó un desplazamiento masivo al que la Unión Europea no pudo hacer frente. A día de hoy, sigue sin haber ningún acuerdo sobre la acogida y el reparto de refugiados de guerra y solicitantes de asilo. Polonia y Hungría se alejan de la comunidad de valores a velocidad de vértigo, y Gran Bretaña ya ha puesto punto final. La habilidad negociadora y la disposición al diálogo de 'la mujer más poderosa del mundo', como la calificó 'Time' tres años seguidos, no han bastado.

El ancla de Europa

A finales de julio, en la que debía ser su última rueda de prensa del verano en Berlín, la canciller afirmó que entre las mujeres percibía «cierto anhelo de eficacia». Merkel aprovechó el ritual anual antes de las vacaciones para hacer balance de su labor. Piensa que las mujeres que ocupan puestos de liderazgo político están más interesadas en los resultados que en los postulados, los grandes gestos y los procedimientos políticos. La propia Merkel parece encarnar esta tesis como nadie. Se trata de un error intencionado, ya que mientras revolucionaba y perfeccionaba los procedimientos, por otro lado se conformaba con unos resultados mediocres e incompletos. En sus 16 años en la cancillería, la tarea de modelar el futuro casi ha desaparecido detrás de la gestión del presente.

A la hora de hacer frente a crisis agudas, esta interpretación modesta de la labor política ha resultado muy útil. Asimismo, permite interpretar fácilmente el nuevo papel de Alemania como el ancla que da estabilidad a Europa. En este sentido, Merkel ha sido una de las políticas más modernas del siglo XXI. No obstante, en los últimos tiempos esta visión del poder generador de la política, en el fondo profundamente pesimista, ha mostrado su reverso: no hace a un país más resistente a las crisis actuales y futuras, ni tampoco permitirá que el Viejo Continente encuentre su lugar en la nueva distribución de fuerzas entre Estados Unidos y China. Esta es la doble tensión que espera ahora a sus sucesores.

Una de las historias de su infancia en la República Democrática Alemana que a Merkel le gusta contar es la siguiente: cuando era una colegiala, la futura dirigente se subía al trampolín de tres metros de la idílica ciudad de Templin, en Brandemburgo, y no saltaba hasta que la campana no indicaba que la clase de deporte había terminado. Ni un segundo antes; justo para que su actuación todavía contara. Esta historia es su manera de ilustrar su principio de la vacilación a la hora de gobernar; la anécdota da el protagonismo a una supuesta debilidad que ella considera una fortaleza: «Si me tomo un poco de tiempo para formarme una opinión, después no tengo que pelearme con ella».

Valiente el último minuto

Este es el relato que interpone una y otra vez en el camino de sus rivales y sus compañeros políticos de Alemania, Europa y el mundo: ella es la que, al final, siempre ha saltado a tiempo. «Creo que soy valiente en el momento decisivo», decía en una conversación con la periodista Evelyn Roll. El 22 de diciembre de 1999 liberó a la CDU de Helmut Kohl y de sus donantes con una columna en el Frankfurter Allgemeine. En enero de 2002, cuando sus competidores ya estaban congregándose para derrocar a la cúpula democristiana, renunció a última hora a la candidatura a canciller en favor de Edmund Stoiber. Siendo primera ministra, rechazó un programa de estímulo económico a comienzos de la crisis financiera, en septiembre de 2008, y solo cambió de opinión en invierno, cuando la economía estaba a punto de hundirse. En la crisis del euro, no tendió la mano a los griegos hasta la legendaria noche del 12 al 13 de julio. Durante la crisis de los refugiados, esperó hasta bien entrado el año 2016 antes de cerrar un acuerdo con Turquía para que aceptase a los migrantes, cerrando así la frontera alemana a la llegada masiva. Y ha habido que esperar hasta la crisis del coronavirus para que, después de una larga reflexión, se pronunciase finalmente a favor de la emisión conjunta de deuda por parte de los Estados europeos.

Mientras sus predecesores y sus socios internacionales formulan proyectos y fracasan en ellos, la canciller ha desarrollado otra forma de enfrentarse a los retos del día a día en el Gobierno: esperar, callar, y solo entonces actuar. Este ha sido su método para compensar la falta de ideas y objetivos propios, la falta de orientación política.

Empezar por el final

La líder democristiana esperaba pacientemente que parte de los obstáculos desaparecieran por sí solos con el tiempo. Así se lo enseñó el excanciller Helmut Kohl. Podía esperar hasta que la atmósfera del momento borrara un problema de la agenda. O hasta que la presión para que se tomaran decisiones aumentara en todas partes hasta el punto de que las soluciones y los compromisos políticos fueran inevitables. Permanecía al acecho, recababa opiniones de expertos, nombraba gabinetes de ética, reunía aliados, observaba la opinión pública hasta que sabía cuáles eran las estrategias y los pensamientos de los demás y podía actuar como una intermediaria honesta. Siempre mantuvo ocultas sus propias intenciones. Desde el punto de vista político, estas tuvieron un papel con mucha menos frecuencia de lo que hubiera correspondido al cargo de Merkel y a la fuerza económica de su país en Europa. «Pensar las cosas empezando por el final» era como lo llamaban en la cancillería. Aunque el final fuese a menudo un espacio vacío que solo se llenaba en el transcurso del proceso.

La científica Merkel no siempre fue así. El programa de reformas económicas radicales que presentó en el congreso de su partido celebrado en Leipzig en 2003 casi le cuesta la derrota electoral en 2005. No le fue difícil eliminarlo en las conversaciones con el SPD para formar coalición. En vez de rebajas de impuestos y una reforma integral de la sanidad, el primer Gobierno de coalición de Merkel hizo lo contrario: subió el IVA tres puntos porcentuales y, con gran esfuerzo, llevó a cabo una reforma menor de las mutuas. Como líder de la oposición, hizo campaña públicamente a favor de la participación de Alemania en la guerra de Irak. En cambio, siendo canciller echó a volar las palomas de la paz. Junto con Francia, los alemanes actuaron como mediadores entre Israel y sus vecinos hostiles, entre Rusia y Ucrania, y entre EE.UU. e Irán. No permitir que se rompieran las conversaciones y llegar a pequeños compromisos se convirtió en su estrategia. A lo más que llegó fue a embarcar al Ejército para que recogiera a los refugiados, mandarlo a Mali a construir pozos, o enviarlo a las costas africanas para asegurar las rutas marítimas.

Angela Merkel ha sido una política de soluciones negociadas. No se aplica el modelo que requiere un cambio de sistema, sino aquel que menos transformaciones conlleva. Después de 2005 no volvió a presentar un programa electoral que ofreciera a los votantes un rumbo de cambio para su país. En Europa se abstuvo de hacer cualquier propuesta que pudiera suponer un riesgo para Alemania. En lo que a desánimo se refiere, también ha sido modélica: solucionemos solamente los problemas que no tengamos más remedio que solucionar. Esta es la lección del día a día político, la modesta interpretación de la recomendación del filósofo austrobritánico Karl Popper, según la cual en política hay que proceder paso a paso, siguiendo el principio de prueba y error. Merkel le añadió una acotación moderna para situaciones políticas excepcionales, que el ex primer ministro británico Winston Churchill resumió así en una ocasión: «Nunca dejes que se desperdicie una buena crisis».

Nos encontramos ante una paradoja: la globalización y la digitalización provocan en la política un desplazamiento del poder en detrimento de los Parlamentos y a favor de los Gobiernos y sus jefes. Incluso en Alemania el jefe de Gobierno tiene ahora un poder casi presidencial. Pero la canciller no ha aprovechado esta posibilidad de intervenir decisivamente en aras de sus propios objetivos políticos. Ella se vuelca en lo que hay sobre la mesa. A diferencia de otros (Emmanuel Macron, Boris Johnson, Donald Trump, Vladimir Putin), Merkel se esconde detrás de su cargo. Como hija de un pastor protestante en la RDA, aprendió la cautela y la desconfianza. Distinguirse sin exponerse era la estrategia de supervivencia contra los servicios de seguridad del Estado, la vigilancia y la opresión de las familias cristianas. En su caso, ha seguido siéndolo incluso después la caída del Muro.

¿Cómo será su sucesor?

Precavida a su manera, Merkel se ha convertido en «el centro de gravedad de la política interior europea», como afirmó en su día el excanciller austriaco Christian Kern. Mientras en Berlín toda una generación de políticas esperaba ansiosamente que la primera ministra dejara sitio, en los últimos años crecía en Europa la preocupación ante la duda de si la nueva o el nuevo canciller reaccionaría a las crisis con la flexibilidad y la inteligencia de Merkel y, en el caso de que fuera capaz de hacerlo, si estaría dispuesto.

Al contrario que muchos de sus predecesores, la exjefa de Gobierno actúa no solo en función de categorías políticas. En su vida privada lee y piensa en términos científicos. Ha esgrimido su formación de física sobre todo cuando se trataba de arremeter contra sus adversarios políticos: «En la RDA decidí estudiar física (...) porque estaba segura de que hay muchas cosas que se pueden dejar sin efecto, pero no la fuerza de la gravedad, ni la velocidad de la luz, ni otras realidades, y eso es algo que no va a cambiar», le lanzó en diciembre de 2020 a Alice Weidel, jefa de los nacionalistas de Alternativa para Alemania (AfD) en el Parlamento federal, cuando esta interrumpía con abucheos sus explicaciones sobre la estrategia política para la crisis del coronavirus.

Con su actitud, Merkel no pretendía hacer gala de su inusual biografía política, ni distinguirse de los juristas, los politólogos, los profesores y los funcionarios del Parlamento. En la pandemia, al igual que en la política climática, queda de manifiesto la enorme confianza que tiene en la opinión de los científicos.

Porque no es una visionaria ni se dedica a la política por convicción; porque en los asuntos políticos cotidianos se defiende mal que bien, y solo en las crisis encuentra el valor para tomar decisiones, Angela Merkel es una de las políticas más modernas del siglo XXI. Puede que su manera de actuar resulte aburrida y profundamente fatigosa, pero es la interpretación acorde con los tiempos de la propuesta de Popper de adaptar a la política la capacidad de crítica y rectificación de los científicos: si una recomendación resulta equivocada, se corrige. En las sociedades democráticas, estas correcciones normalmente se producen a través de las elecciones. Pero Merkel ha burlado a la democracia en este aspecto una y otra vez: ella misma se hizo cargo de la rectificación, y eso le abrió la puerta a la reelección.

Merkel es la primera canciller que abandona el cargo voluntariamente. Se ahorra el último y amargo ritual al que se han sometido todos los jefes de Gobierno hasta ahora: ser destituidos por su propio partido, como le pasó a Konrad Adenauer; marcharse al exilio en provincias después de una derrota electoral definitiva y previsible, como Helmut Kohl; escenificar una batalla decisiva, como Gerhard Schröder, para hacer mutis como un héroe trágico. Mientras que sus predecesores no podían imaginar una vida fuera de la cancillería y no confiaban en nadie para sucederlos, Merkel declara con flema: «Yo creo que siempre ha habido alguien que ha querido llegar a ser algo en Alemania».

Sin embargo, en su último año en la cancillería ha sufrido la misma desazón que el emperador Carlos V, viendo cómo se le escapa el poder de pilotar los procesos políticos en Alemania y en Europa. La «aceptación de Europa parece resentirse de su propio éxito», se lamenta. Europa «no tiene un derecho adquirido a la paz y la libertad», alerta , y advierte insistentemente contra «las impugnaciones y los ataques».

Ahora, Merkel ya solo será una espectadora que observa cómo se enfrentan sus sucesores a este estado de cosas.