El tratamiento para el VIH se simplifica: llega la biterapia

«El progreso científico ha transformado el tratamiento del VIH desde el comienzo de terapia antirretroviral hace más de dos décadas». La presidenta de la Sociedad Internacional de SIDA y Presidente Internacional de AIDS 2018, Linda Gail-Bekker, pronunció ayer esta frase durante la conferencia y destacó que los estudios que se presentan en en AIDS 2018 suponen un importante avance en la comprensión para hallar la mejor forma de tratar el VIH y acercarnos a la remisión o cura.

Algunos médicos españoles han manifestado que ciertos estudios presentados en Amsterdam pueden abrir una nueva era en el tratamiento del VIH: de la terapia triple se podría pasar a una biterapia, con similares resultados, pero con muchos menos efectos secundarios. No se trata de nuevos medicamentos, sino de combinar los existentes para buscar la excelencia terapéutica.

Este es el caso de los estudios Gemini, en el que han participado hospitales españoles, y que sugiere que bastan dos fármacos, dolutegravir + 3TC, para obtener una terapia efectiva frente al VIH. Y esto sí que supondría un cambio de escenario, reconocen los expertos, ya que desde la introducción de la terapia antirretroviral, las combinaciones de tres o más medicamentos han sido la norma. Estas pautas, más sencillas pueden presentar una oportunidad para reducir los costes de tratamiento y, sobre todo reducir la toxicidad. No hay que olvidar que, de momento, la terapia es para toda la vida.

Pedro Cahn, de la Fundación Huésped en Argentina, presentó datos del Gemini 1 y 2, estudios idénticos realizados sobre 1.400 adultos sin tratamiento. Tras 24 semanas de tratamiento, los resultados mostraron similar eficacia de la biterapia y la triple terapia: el 93% de los participantes del estudio en cada brazo logró la supresión virológica.

Era de la integrasa

Estos datos, y otros como el del estudio brasileño realizado en más de 100.000 pacientes que reveló que los que reciben un régimen de tres fármacos con DTG logran una mejor supresión del VIH que otros que no incluyen este medicamento, han hecho que se empiece a hablar de la era de la 'integrasa' -dolutegravir es un fármaco de la familia de los inhibidores de la integrasa-.

¿Y qué pasa con la curación del sida de la que tanto se habló hace no tan pocos años? Pues parece que ser que, de momento, nada. La terapia antirretroviral sola no puede curar el VIH debido a un grupo inaccesible de células infectadas de forma latente llamada reservorio. Un estudio del Imperial College de Londres, presentado en este foto científico es el primer ensayo controlado de un estrategia de «kick and kill» (golpea y mata) para reducir este reservorio. Sin embargo, sus resultados, aunque muestra una respuesta inmune, no han sido muy esperanzdores. El VIH sigue allí.