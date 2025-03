Simón aplaude las medidas de Madrid y no descarta tensión hospitalaria en el resto del país El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias reaparece tras unas breves vacaciones: «El incremento en el número de casos es real, con diferencias entre comunidades pero a nivel global tenemos crecimiento»

Sanidad ha contabilizado 2.957 casos diagnosticados en las últimas 24 horas, «aunque suele tardarse uno o dos días en notificar todos los casos que se diagnostican en un día y, por lo tanto, esta cifra podría subir en los próximos días», dijo este lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón , tras volver de vacaciones. Durante este periodo fue reemplazado por la número dos de Sanidad, la epidemióloga Silvia Calzón.

Además, se han registrado 31.428 nuevos contagios desde el viernes «que no solo corresponden a estos tres días sino que también son de días previos», aclaró el epidemiólogo.

La incidencia acumulada -es decir, los casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes- es de 280,10 (el viernes era de 267,82) en las últimas dos semanas . «Hay variabilidad importante por comunidades, hay algunas que tienen incidencias mucho más bajas, por debajo de los 200 por 100.000, debajo de la media, y algunas por encima, lo que indica además de un incremento de la transmisión, en algunos casos una capacidad de diagnóstico potente». Encabeza la lista la Comunidad de Madrid, con 746,24, pero «está seguida de cerca por Navarra con 605,77, mientras que algunas otras están por encima de los 300 como Murcia, Melilla, País Vasco, La Rioja...incluso Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha». La incidencia acumulada en la última semana es de 131,31 (el viernes era de 124,07).

En los últimos tres días se han notificado 168 nuevos fallecimientos pero con fecha de defunción en los últimos 7 días hay un total de 310 fallecidos.

Pese al « elevado esfuerzo diagnóstico » (PCR realizadas), Simón reconoció que «el incremento en el número de casos es real, tenemos una tendencia que nos indica un ascenso en el número de casos, con diferencias importantes entre comunidades pero a nivel global tenemos ese crecimiento, y eso se va notando en la ocupación hospitalaria y en la presión sobre el sistema asistencial, que si ya es importante en la atención primaria (porque hay muchas casos leves) también se va observando en la mayor presión asistencial a nivel hospitalrio en el que hay una ocupación de las camas convencionales del 9,5 por ciento». El experto añadió que hay un total de 11.031 pacientes Covid ingresados (con fecha del domingo), con un total de pacientes en UCI de 1.417, « una cifra que va también incremetándose progresivamente ». Si bien hay un número importante de altas, «todavía no llegan a superar el número de ingresos», lamentó el epidemiólogo.

En este mismo sentido, en cuanto a la presión hospitalaria que ya se está viviendo en Madrid y la posibilidad de que se extienda a otras zonas, dijo que «puede ser; esto podría pasar en cualquier comunidad. De hecho, ya hubo una presión superior en Aragón hace unos meses» y añadió que dicha presión puede ser no solo hospitalaria sino también «sobre los sistemas de atención primaria».

¿Confinamiento total?

Preguntado por las medidas tomadas en Madrid, dijo que representan «un paso adelante importante y es de agradecer el esfuerzo que están haciendo» e incidió en la «sintonía» del Gobierno y del Ministerio de Sanidad con la Comunidad de Madrid a raíz de la reunión de este lunes entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez , y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso . Simón insistió en que «son medidas importantes que pueden ser muy efectivas. Sí que es verdad que algunas de ellas habrá que plantear si es necesario o no ampliarlas al resto de la comunidad; se ha propuesto en la reunión de esta semana de grupos de trabajo que tendrán que discutir estos aspectos y estoy muy satisfecho en que se haya escenificado esta sintonía».

En cuanto al cierre de la comunidad, posibilidad que valoró el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid en una entrevista a ABC, Simón opinó que « habrá que ver cómo evoluciona, cuál es el impacto de estas medidas . En todo caso, aunque todas las medidas están encima de la mesa, el objetivo es ser más finos y tratar de limitar el impacto de las medidas a lo necesario sin exceder el impacto fuera del ámbito sanitario más de la cuenta».

Respecto al uso de test antigénicos comprados por la Comunidad de Madrid y Andalucía, dijo que « tienen una sensibilidad muy superior a los que se usaron a principios de abril o finales de marzo ». Simón dijo que si bien «estos test tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta, cercana a los PCR, esto ayudará pero no resolverá el problema. Este se resuelve con las medidas de distanciamiento, el lavado de manos, el uso de mascarilla y el cuidado de nuestros mayores».

Simón señaló que estos test «se están proponiendo para el diagnóstico de casos sintomáticos y para las pruebas a contactos de casos, es decir, aquellas personas que tienen una probabilidad de haber estado infectadas y, aunque pueden ser útiles en cribados masivos, el problema de los mismos es que a los positivos quizás hay que hacerles la PCR». Añadió que los antígenos « pueden ser muy útiles, pueden ayudar a identificar a personas infectadas que no tienen todavía síntomas y que, por lo tanto, podemos ir un paso pequeño por delante de la transmisión y, desde luego, pueden facilitar mucho el diagnóstico más precoz en los resultados que se obtienen en 15 minutos y que se pueden hacer en Primaria de forma rápida permitiendo que las personas se vayan a su casa con el diagnóstico y si tienen que hacer cuarentena lo saben en el momento».

Refuerzo de plantillas

En cuanto a la prohibición de los parques en las zonas donde está restringido el movimiento en Madrid, Simón dijo que « conceptualmente no es un riesgo , lo que lo es es las concentraciones de personas y no respetar las medidas. La prohibición de parques va más en esta línea».

En cuando a la necesidad de reforzar plantillas, Simón dijo que « si la evolución de la epidemia es como hasta la fecha , ahora mismo sí que tenemos suficientes equipos para trabajar, las plantillas se está reforzando todo lo que se puede. A todos nos gustaría tener seis veces más médicos de los que tenemos pero son los que hay; la primera ola se pasó pero se consiguió trabajar con un esfuerzo inhumano de los sanitarios, pero creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande».

