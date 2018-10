Preprograma electoral, nada de pacto presupuestario

María Jesús Pérez

Pablo Iglesias se ha salido con la suya. Más que un estrechón de manos con Pedro Sánchez, que escenifica un acuerdo de presupuestos para el año que viene, ha logrado esposarle. Medida por medida (impuestos a los ricos, como ellos gustan decir, subida del salario mínimo a 900 euros, aumento de presupuesto para el plan estatal de vivienda con mayor protección a los inquilinos, permisos de paternidad y maternidad por igual, posibilidad de que los ayuntamientos regulen los precios del alquiler,revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC...) es el ideario de una formación que está más que a la izquierda, la morada. Es claramente un preprograma electoral, y Sánchez ha caído en la trampa. ¡A ver cómo es capaz de defender ante Bruselas y ante el resto de formaciones políticas, y no digamos ante los ciudadanos, un plan que rebosa impuestos, cuyos ingresos no cubren ni la mitad de los gastos presupuestados, en una economía en desaceleración! Y no lo digo yo, lo dicen instituciones que saben de esto (Comisión Europea, FMI, Banco de España...).

El presidente del Gobierno se ha lanzado por el precipicio, con un preprograma electoral que no es el suyo, no es de un partido de izquierdas que está metido en el meollo de la gestión de una economía que empieza a dejar en el olvido los vientos de cola que le ayudo a remontar. Se lanza a una carrera de pérdida de votos en favor de los que han ideado el nuevo presupuesto. Una carrera que empieza hoy mismo, tras su casamiento con Iglesias, y que continuará con la entrega de las líneas maestras a Bruselas, de aquí al lunes.

Europa tendrá que dar el visto bueno a un plan de ingresos y gastos inflados. El frente populista económico tendrá que buscar ahora el apoyo de catalanes y vascos, que si lo consigue se convertirá en el frente populista secesionista y nacionalista económico, para sellar un pacto de legislatura.

Lo dicho, unas cuentas que castigan a los empresarios, autónomos y a los ciudadanos. A las inversiones, al empleo y al consumo. El acuerdo incluye numerosas medidas en el ámbito fiscal, algunas de bajadas de IVA (con las que estoy de acuerdo, pero...) muchas de ellas como consecuencia de las exigencias de Podemos, que no se ha bajado ni media del «burro». Así, «se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros».

«El tipo estatal sobre lasrentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentualespara dichas rentas superiores a 140.000 euros», añade. También destaca que se acuerda incrementar el 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros», así como «la aplicación del tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina, que pasarán del 10% al 4%» y la reducción de los servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. En el impuesto de Sociedades, el tipo mínimo se incrementará al 15%. «Adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen sería del 18% dado que cuentan con un tipo nominal incrementado (frente al 25% general tienen el 30%)», explica el documento. Esta medida sustituye al impuesto directo a la banca, que tantas críticas recibió por parte de las entidades.

Los expertos habían cuantificado unos ingresos gracias a estos impuestos que rondarán el entorno de los 3.000 millones de euros, cuando todo el repertorio para el manguerazo de gastos representa como mínimo el doble. ¿Entonces? ¿De dónde sacará España dinero para cubrir las concesiones y dádivas regionales? ¿Lo aprobará Bruselas? ¿Habrá acuerdo? ¿Tendrá el apoyo de catalanes y vascos? ¿Se adelantarán las elecciones? de momento, solo boda.