Odesa, símbolo clave del pasado imperial de Rusia

La mañana en Odesa está demasiado tranquila pero es difícil no ponerse nervioso. No hay coches en las calles, ni gente caminando, algo difícil de imaginar en una ciudad costera y turística como esta, siempre llena de vida. Al llevar a mi padre al ... puerto donde trabaja, a las 9.00 horas, sentía que eran las 5.00 de la madrugada, cuando la ciudad aún está durmiendo. Pero hoy no está desperezándose, sino preparándose y esperando. Los vecinos tratan de no entrar en pánico con las noticias que llegan de todas partes de Ucrania.

No hay tiempo para levantarse y disfrutar de un café. Las preguntas y peticiones de la prensa internacional no dejan de crecer, pero al menos hoy me he levantado con mi alarma y no con el sonido de los bombardeos como ayer, o como mis compañeros de Kiev, Jarkov y Chernihiv. Muchos pasaron la noche en un refugio. Las preguntas son siempre las mismas: cómo estamos, qué esperamos y por qué Odesa es tan importante. Putin sostiene que Odesa es rusa solo porque mucha gente habla ruso a diario. Pero cuando caminas por sus calles, cuyos nombres son polacos, albanos, griegos, búlgaros, italianos y franceses, entiendes que el lenguaje no tienen nada que ver con la identidad. Yo hablo ruso y soy ucraniana, y simplemente es porque hace 25 años solo había una escuela ucraniana. La URSS hizo todo lo posible para erradicar la lengua y cultura ucraniana . Odesa siempre ha sido importante, como la tercera ciudad del imperio ruso, como centro cultural a finales del siglo XIX y como el mayor puerto moderno de Ucrania. Josep de Ribas i Boyons fue el primer alcalde de Odesa. Nacido en Nápoles en el seno de una familia española, está considerado uno de los fundadores de la ciudad. A finales del siglo XVIII, después de la guerra entre Rusia y Turquía, el lugar que ocupa ahora Odesa era el más adecuado para crear un puerto. Hoy, dependiendo del año, entre el 60 y el 70% de las exportaciones se realizan a través de los puertos de Odesa . Desde esta mañana están cerrados. Y en 2021, Ucrania fue el mayor exportador de cereales, con más de 100 millones de toneladas. Está en el top cinco mundial de países productores de maíz, aceite de girasol, miel, avena, cebada minerales y mercurio. Pasaré de puntillas por las pérdidas turísticas. Un empresario de Odesa acaba de donar un millón de euros al Ejército. Mi antiguo jefe, a sus 53 años, ha pasado su cumpleaños con el uniforme puesto y se ha alistado como reservista. El anterior presidente Poroshenko, un multimillonario, el exalcalde de Kiev o un campeón mundial de boxeo se unieron a la defensa ucraniana. Viendo el cálido y soleado día que hace hoy en Odesa, lo último que pensarías es que la guerra está apenas a unos kilómetros . En 1950, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en la resolución 377 lo que se llamó la 'Unión Pro Paz'. Ucrania y su gente necesitan que el mundo se una para mantener la paz ahora. No os pedimos luchar por nosotros. Luchad por vosotros, por la libertad y la democracia, por los derechos humanos y las vidas de los niños. Eso es todo lo que Putin está desafiando, nuestra libertad, nuestra dignidad y nuestros valores. Noticias relacionadas Cuatro mapas para entender la guerra entre Rusia y Ucrania

Cuántas personas han muerto en la guerra entre Ucrania y Rusia

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión