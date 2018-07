Instagram Mario Casas y Blanca Suárez se hacen el mismo tatuaje El actor ha copiado un diseño que se había hecho previamente la intérprete para demostrar su amor

Blanca Suárez y Mario Casas son pareja y no hay mejor manera de demostrar lo unidos que están que sellando su amor con un tatuaje idéntico. Ambos se han dibujado un corazón que, lejos de ser la típica silueta romántica, refleja el órgano: está repleto de venas y vasos sanguíneos, es totalmente anatómico. Mientras que Blanca luce el tatuaje algo más abajo de su axila, justo debajo de un diseño anterior, Mario lo lleva en pleno pecho, a la altura de su propio corazón.

Es cierto que el grabado lo lucía Blanca desde mucho antes que se confirmara su relación con Mario Casas, pero nada más empezar el noviazgo, la actriz subió una foto en su Instagram en la que aparecía el dibujo de su tatuaje.

Casas ha querido unirse más a la actriz y se ha hecho el mismo tatuaje. Hace unos días, el actor lo dejaba ver en una publicación en su perfil en la que aparecían cuatro imágenes y en dos de ellas, además de dejar ver lo bien que se cuida, se observaba el nuevo adorno en su pecho. Con este paso ambos se unen a la lista de parejas famosas que comparten un tatuaje.

No es la primera vez que Casas se hace un tatuaje para demostrar su amor, en el programa de «Tu casa es la mía» de Bertín Osborne, Mario confesó que se había hecho un tatuaje por Berta Vázquez, aunque no quiso decir de que se trataba, desveló que no eran las iniciales de la actriz.

Blanca y Mario siempre han sido grandes amigos después de compartir tantos trabajos juntos como «El barco», «Mi gran noche» o «El bar». A principios de abril, la relación fue más allá y comenzaron un romance que hicieron público con un beso delante de todos. Desde entonces han asistido juntos a algunos eventos como la nueva pareja de moda.

Cuando empezaron su relación, el actor acababa de romper con la actriz Berta Vázquez, mientras que Suárez estaba soltera. Su última relación conocida fue con el también intérprete Joel Bosqued en 2015.