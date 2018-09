«El Ayuntamiento debería estudiar la paralización de las obras por los daños a la estatua de Hércules» El concejal Pedro Corral asegura que el Grupo Popular plantea la medida cautelar para proteger la Real Academia de Bellas Artes tras los daños recibidos por el museo

Jesús García Calero

@caleroje Seguir Actualizado: 01/09/2018 14:09h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nada más conocerse la noticia de que las obras cerca de la Puerta del Sol han dañado una importante escultura de la Real Academia de Bellas Artes, muchos se preguntan cómo ha sido posible, cómo ha podido suceder algo así. Se supone que hay licencias para las obras, vigilancia, que debe tener en cuenta que los trabajos se realizan a pocos metros de un museo. ¿Si hubiera sido el Prado habrían actuado de otro modo las autoridades?

La licencia de obra la da el Ayuntamiento -que debe valorar los riesgos y exigir informes necesarios- pero la presencia de patrimonio en cualquier intervención debe contar con una autorización de la Comunidad de Madrid. ¿La hubo? No por la presencia del museo, al parecer.

Además la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid no había tenido noticia de lo ocurrido hasta la publicación de ABC esta mañana. Paloma Sobrini, la directora general, lamentaba que la Academia no se hubiera puesto en contacto con ellos: «Me sorprende que el director de la Academia, Fernando Terán no haya contactado con nosotros. Nuestra sede está en Arenal, a cinco minutos, y habríamos mandado un técnico en cinco minutos».

Sobrini concede que la obra es muy complicada porque afecta al Metro, al subsuelo, superficie, servicios... pero duda de que se haya tenido en cuenta porque «no nos han pedido el informe». En su opinión ahora toca «valorar los daños antes de opinar». Y desde luego «tomar todas las medidas y cautelas recomendables».

Manuela Carmena conversa con Pedro Corral en la Comisión de Cultura del Ayuntamiento - ABC

«Exigir la inmediata restauración»

Más lejos va el Grupo Popular en el Ayuntamiento. Pedro Corral, concejal del PP por Madrid afirma que «como medida cautelar, el Ayuntamiento debería estudiar la paralización de las obras hasta que se determine el origen de los daños causados». Además, y a la vista de los daños causados al Hércules Farnese «debe exigirse su inmediata restauración a quien se determine que es la responsable de los daños».

En su opinión, también debería informar a la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento para informar de los daños y se trata de «una obra muy singular del patrimonio cultural español, vinculada con la trayectoria de uno de nuestros artistas más universales».

El concejal señala que «las licencias de obras tienen un control de legalidad por parte del Ayuntamiento que debe verificar la suficiencia legal de los proyectos técnicos. Habrá que determinar si se ha tenido en cuenta que las obras se iban a ejecutar al lado de un museo con maquinaria pesada».

«Si hay que hacerlo con cuchara, con cuchara»

Por ello, el Ayuntamiento debería revisar la licencia de las obras y valorar la posibilidad de exigir un nuevo proyecto técnico a la empresa en el que se tenga en cuenta la proximidad del museo, y si las obras se tiene que hacer con una cuchara pues que se hagan con una cuchara».

Pedro Corral afirma que el Grupo Popular en el Ayuntamiento va a pedir explicaciones en la próxima Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible (Urbanismo).