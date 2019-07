TRIBUNA Hábitos sostenibles: los superhéroes son para el verano El verano es un buen momento para reflexionar cómo nos relacionamos con el entorno

Rafael Serrano Director de Relaciones Institucionales de la Fundación Ecolec

Recientemente han estrenado una superproducción cinematográfica de un superhéroe muy conocido en la que, al parecer, el protagonista marcha con sus amigos adolescentes de vacaciones.

Cuando llega el verano y las vacaciones solemos variar algunos de nuestros hábitos y empleamos este tiempo, el estival y vacacional, en descansar y, por qué no, en reflexionar: hacer balance y prepararnos para el «nuevo curso».

Los hábitos sostenibles han de ser esos que no deberíamos relajar durante las vacaciones y, en el caso de que no tengamos incorporados a nuestro día a día dichos hábitos, (separar los residuos que generamos; hacer un uso racional de las fuentes de energía, como el agua, la electricidad, etc.; o adquirir productos que tengan en cuenta el «ecodiseño», entre otros), el verano puede ser un buen momento para reflexionar sobre cómo nos comportamos con nuestro entorno y cómo mantener o mejorar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y ayudar a combatir la crisis climática.

En Fundación ECOLEC nos encargamos de realizar una correcta gestión medioambiental de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos también como RAEE. Todos somos conscientes de cómo facilitan nuestra vida cotidiana estos aparatos: conservan frías nuestras bebidas, aligeran las altas temperaturas veraniegas en nuestras casas o nos permiten entretenernos o comunicarnos con nuestros familiares y amigos. Cuando llega el final de su vida también pueden sernos de utilidad si realizamos una correcta gestión medioambiental: ¿Cómo podemos hacerlo?

Cuando adquirimos un aparato eléctrico y electrónico el vendedor tiene la obligación de recepcionar de forma gratuita para nosotros, para el comprador, el aparato viejo. Incluso, si no compramos un aparato eléctrico y electrónico nuevo, en los puntos de venta de electrodomésticos podemos entregar los pequeños aparatos que ya no nos sirven: por ejemplo, un secador de pelo, una tostadora o un teléfono móvil.

En Fundación ECOLEC, en colaboración con los puntos de venta de electrodomésticos hemos puesto en marcha el Programa #GreenShop, un programa que distingue a aquellos comercios que han deseado comprometerse con el desarrollo sostenible y la correcta gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. A fecha de hoy, casi 500 puntos de venta en toda España se han sumado a esta iniciativa y garantizan a sus clientes que los RAEE que reciban serán reciclados adecuadamente.

Ese derecho que tenemos como consumidores también se contempla en las compras de aparatos eléctricos y electrónicos que realizamos, cada vez más, a través de Internet: el vendedor a distancia, si se lo solicitamos, tiene la obligación de recoger gratuitamente el electrodoméstico o aparato electrónico viejo en las mismas condiciones que si hubiéramos adquirido el producto en un comercio tradicional.

¿Por qué es importante una correcta gestión de este tipo de aparatos? La importancia radica en la cantidad de recursos (metales, fundamentalmente) que contienen los aparatos eléctricos y electrónicos. Sin saberlo, en nuestras casas tenemos yacimientos mineros; acumulamos diferentes pequeños electrodomésticos y aparatos electrónicos en los cajones y armarios y son una importante fuente de recursos. Estos aparatos reciclados correctamente nos proporcionan con menos costes nuevas materias primas que si tuviéramos que acudir a la Naturaleza para extraer hierro, cobre u otro metal para fabricar nuevos productos. Por ejemplo, el cobre, indispensable en los cables de nuestros electrodomésticos, que se recicla ahorra el 95% del consumo energético que se necesitaría si tuviéramos que extraerlo de la Naturaleza.

Antes de que acabe el verano aprovechemos para hacer limpieza en nuestros cajones, armarios y trasteros; desechemos esos móviles que ya no vamos a usar; el reproductor de casetes o la plancha que pierde agua. Pensemos que esos productos a los que no se les puede alargar su vida contienen metales y otros materiales que pueden ser útiles para fabricar nuevos productos que van a tener un menor impacto ambiental.

Todos nosotros también podemos ser héroes y heroínas y con hábitos sostenibles conservar la Naturaleza y no agravar la crisis climática y que podamos seguir disfrutando de veranos cálidos, pero no con temperaturas extremas como hemos vivido en la última ola de calor. Tenemos, al igual que el conocido superhéroe, y, como nos recuerdan miles de jóvenes los viernes liderados por Greta Thunberg, un gran poder y también una gran responsabilidad.