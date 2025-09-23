FORO ABC NATURAL
Reimaginando el packaging en la era de la transición ecológica
En un contexto de transformación urgente hacia modelos productivos más sostenibles, el envase se ha convertido en un eje central del debate sobre economía circular, descarbonización e innovación responsable
Las exigencias normativas, las expectativas crecientes de los consumidores, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de repensar el diseño de productos obligan a todos los actores de la cadena de valor a actuar con rapidez, ambición y coherencia.
La sostenibilidad del packaging (papel/cartón, bioplásticos, plásticos reciclados, vidrio, aluminio, etc. ya no puede abordarse como un reto aislado de las empresas, ni resolverse únicamente con cambios materiales. Se trata de una cuestión estratégica, sistémica y colectiva que requiere nuevas formas de colaboración intersectorial, espacios de diálogo honesto y alianzas para la acción transformadora.
Agenda
9.30 h: Recepción de ponentes
• Café de bienvenida
10.00 h.: Entrevista a Dña.Marta Gómez Palenque, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)
10.15 h.: Inicio de la mesa de debate
- Loli Monterrubio, Product Manager de Packaging y responsable de sostenibilidad de Antalis
- Jose Guaita, Socio Director de la Entidad Administradora de AEVAE
- Josep Teruel, director de negocio de Celulosa Moldeada de Ence
- Miguel Aguado Arnáez, Socio Director de B Leaf, Profesor Cambio Climático y Salud por la Universidad Europea de Madrid
(Modera: Charo Barroso, responsable de 'ABC Natural')
11:15h Fin del encuentro
