Reimaginando el packaging en la era de la transición ecológica

Las exigencias normativas, las expectativas crecientes de los consumidores, la presión sobre los recursos naturales y la necesidad de repensar el diseño de productos obligan a todos los actores de la cadena de valor a actuar con rapidez, ambición y coherencia.

La sostenibilidad del packaging (papel/cartón, bioplásticos, plásticos reciclados, vidrio, aluminio, etc. ya no puede abordarse como un reto aislado de las empresas, ni resolverse únicamente con cambios materiales. Se trata de una cuestión estratégica, sistémica y colectiva que requiere nuevas formas de colaboración intersectorial, espacios de diálogo honesto y alianzas para la acción transformadora.

Agenda

9.30 h: Recepción de ponentes

• Café de bienvenida

10.00 h.: Entrevista a Dña.Marta Gómez Palenque, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

10.15 h.: Inicio de la mesa de debate

- Loli Monterrubio, Product Manager de Packaging y responsable de sostenibilidad de Antalis

- Jose Guaita, Socio Director de la Entidad Administradora de AEVAE

- Josep Teruel, director de negocio de Celulosa Moldeada de Ence

- Miguel Aguado Arnáez, Socio Director de B Leaf, Profesor Cambio Climático y Salud por la Universidad Europea de Madrid

(Modera: Charo Barroso, responsable de 'ABC Natural')

11:15h Fin del encuentro