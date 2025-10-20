Suscribete a
Predecir la vida ante el clima

Una base de datos codesarrollada por el CSIC ayuda a saber la respuesta de la biodiversidad al cambio climático

Suricata (Suricata suricatta) durante un día de calor, especie analizada en el estudio.
Suricata (Suricata suricatta) durante un día de calor, especie analizada en el estudio. Maria Paniw

NATURAL

Madrid

Un equipo internacional, liderado por la Universidad de Zurich y la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), ha publicado el primer estudio comparativo a escala global que explora cómo los factores climáticos y las interacciones biológicas se combinan para determinar la supervivencia, la reproducción y ... la abundancia de las poblaciones, esencial para entender hasta qué punto las especies podrían ser resilientes ante el cambio climático. La investigación, que integra datos a largo plazo de 41 especies diferentes de plantas y animales, ha permitido identificar patrones comunes en la forma en la que estas responden a cambios en el clima y desarrollar una base de datos que ayudará al diseño de medidas de conservación.

