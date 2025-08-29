El MITECO impulsa la mejora ambiental agraria y forestal del territorio en Doñana Financian con 11,5 millones 9 proyectos que aúnan la conservación y fomento de los valores naturales del parque con la mejora ambiental, la bioeconomía, el empleo y nuevas oportunidades para la población

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha resuelto la convocatoria de ayudas destinada a la mejora ambiental en el ámbito agrario y forestal en el área de influencia de Doñana con la selección de nueve proyectos. Las iniciativas aprobadas en esta convocatoria, que cuenta con 11,5 millones de euros de dotación, actuarán con el objetivo de compatibilizar las actividades agrarias con el equilibrio natural de Doñana y el fomento de otros usos sostenibles del territorio como el forestal, todo ello basado en el mejor conocimiento científico disponible.

En total, las iniciativas pretenden actuar directamente sobre más de 3.900 hectáreas en los 14 municipios del Marco de Actuaciones de Doñana, además de incluir acciones para la transferencia y replicabilidad en otras superficies. En concreto, siete de las propuestas aprobadas están enfocadas en impulsar la transición agroecológica: cuatro se centran en la producción ecológica y en la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de fertirrigación, una aborda la recuperación de elementos naturales en superficies agrícolas, otra promueve la reutilización de agua para riego y una última impulsa la ganadería extensiva. Los dos proyectos restantes se orientan a la gestión y aprovechamiento forestal sostenibles, incluyendo acciones de reforestación, gestión forestal vinculada a la ganadería extensiva y aprovechamiento de la piña.

La convocatoria parte de la premisa de que la conservación de Doñana y su desarrollo socioeconómico requiere de la implicación de todos los actores sociales como parte fundamental de la solución.

Así, en las iniciativas participan 26 entidades distintas bien como coordinadoras o bien como parte de la agrupación, entre las que se encuentran organizaciones del ámbito agrícola, ganadero y forestal, un ayuntamiento, entidades científicas y entidades del tercer sector. En concreto, 6 de las propuestas incluyen organizaciones del ámbito agrícola, ganadero o forestal, contando con 9 entidades de este tipo, También participan en los proyectos un ayuntamiento, 6 entidades científicas y 10 entidades del tercer sector ambiental.

Desde el inicio, el diseño de estas ayudas ha contado con la colaboración y participación de los diferentes sectores implicados: sector agrario y forestal; administración local; entidades del tercer sector ambiental y sociedad civil y entidades científicas, así como con el apoyo técnico de la Oficina Técnica de Doñana, coordinada por el Comisionado del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas del MITECO.

Impulso a la bioeconomía y el empleo verde

Los proyectos seleccionados cuentan con un enfoque experimental y transformador que permitirá impulsar la bioeconomía, la diversificación de las actividades socioeconómicas y la mejora ambiental de las actividades existentes. También se persigue estimular el emprendimiento y las oportunidades de empleo verde para la población.

Además, las iniciativas tienen una clara vocación de contribución a la investigación, generación e incremento del conocimiento disponible sobre los efectos de las actividades del proyecto en la mejora socioeconómica, ambiental y sostenibilidad generada, así como hacer uso de la mejor información disponible.

Marcos de actuaciones

Esta convocatoria de ayudas refuerza las prioridades de los Marcos de Actuaciones para Doñana, impulsados por el MITECO. El Marco de Actuaciones Medioambientales, dotado con un presupuesto de 356 millones, está destinado a revertir la degradación ambiental de este espacio emblemático y a recuperar su funcionamiento ecológico. Estas medidas a corto y largo plazo se complementaron en noviembre de 2023 con el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana, dotado con otros 350 millones. Este último tiene por objetivo alcanzar un desarrollo que consolide la protección del medio ambiente, la prosperidad económica y la inclusión social y es en el que se enmarca esta convocatoria de proyectos de la Fundación Biodiversidad.

Los proyectos deberán finalizar en un máximo de tres años desde la fecha de resolución.