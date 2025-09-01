Medio siglo después, reaparece el sabueso de vela

La ciencia no deja de sorprender al mundo con hallazgos que reescriben lo que creíamos conocer de la naturaleza. Cada año, nuevas especies emergen del anonimato o reaparecen tras décadas de ausencia, ampliando los límites de la biología y la evolución. Estos descubrimientos no solo enriquecen la clasificación científica, sino que aportan claves esenciales para entender la resiliencia de los ecosistemas. El tiburón sabueso de vela, conocido científicamente como Gogolia filewoodi, fue descrito en 1973 a partir de una única hembra embarazada capturada cerca de la desembocadura del río Gogol, en Papúa Nueva Guinea. Desde entonces, no había vuelto a ser visto y su rastro se perdió por completo. Durante décadas se pensó que se trataba de un fósil viviente condenado a la extinción, un animal atrapado en los archivos de la biología marina más que en las aguas del Pacífico.

La sorpresa llegó en 2020, cuando un pescador local atrapó por azar cinco hembras adultas de la especie en aguas relativamente poco profundas, a unos 80 metros de la costa. Dos años después, en 2022, la historia dio un nuevo giro con la captura del primer macho documentado, lo que permitió confirmar que la especie sigue reproduciéndose y que no se trata de un vestigio aislado. Ambos hallazgos fueron analizados y descritos por investigadores —Jack Sagumai, Rebecca H. Samuel, William T. White y Michael I. Grant— en un estudio publicado este 2025 en la prestigiosa Journal of Fish Biology

Lo que hace a este tiburón tan especial es que constituye un género por sí mismo. No tiene parientes cercanos, lo que lo convierte en una rareza evolutiva, una rama solitaria del árbol de la vida marina que ha sobrevivido contra todo pronóstico. Su aspecto resulta inconfundible gracias a una aleta dorsal de gran tamaño que se alza como una vela en la superficie, rasgo que le da nombre y lo distingue de cualquier otra especie de tiburón conocida.

Especie microendémica

La importancia de este hallazgo trasciende la simple anécdota de haber encontrado un animal extraño. Estamos ante una especie probablemente microendémica, es decir, confinada a un área muy reducida y, por lo tanto, extremadamente vulnerable. Basta un cambio ambiental, la presión pesquera o una alteración en su hábitat para poner en riesgo la supervivencia de toda la población. Por eso, la confirmación de que el tiburón sabueso de vela sigue vivo obliga a pensar en medidas urgentes de protección y conservación, según los científicos.

Curiosamente, una de las razones que pueden haberle permitido sobrevivir inadvertido durante tanto tiempo es que no tiene valor comercial. Los pescadores aseguran que su carne no es apreciada y que sus aletas no sirven para el lucrativo comercio internacional. Eso ha evitado la explotación masiva y, de alguna manera, le ha regalado un refugio frente a la voracidad de la pesca industrial. El artículo científico pone en primer plano la colaboración entre investigadores y pescadores artesanales. Sin la experiencia de las comunidades de Papúa Nueva Guinea, que conocen en detalle los ciclos del mar, habría sido imposible registrar al tiburón sabueso de vela. Esta alianza entre saber local y ciencia internacional se convierte así en un modelo para futuras estrategias de conservación marina.

En la actualidad, varios ejemplares están preservados en la Universidad de Papúa Nueva Guinea, donde servirán para futuros estudios. Los científicos planean extraer y analizar su ADN en colaboración con equipos de Australia y Estados Unidos, con el fin de establecer una base genética que permita comprender mejor su población y diseñar estrategias de protección. Se trata de un paso decisivo para saber si estamos ante una población viable o si, por el contrario, su supervivencia sigue pendiendo de un hilo.

El redescubrimiento de esta especie se suma a una lista creciente de animales que, tras haber sido considerados extintos o perdidos durante décadas, vuelven a aparecer contra todo pronóstico. Casos como el del celacanto, el calamar colosal o el equidna de Sir David recuerdan que la naturaleza aún guarda secretos y que la ciencia apenas empieza a desentrañar la diversidad que se esconde en lo profundo de los mares y selvas.

Cada hallazgo de este tipo pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre comunidades locales y científicos. En este caso, fueron los pescadores quienes, sin proponérselo, se convirtieron en los descubridores modernos de una especie casi legendaria. Su conocimiento del mar y su contacto diario con el entorno resultaron fundamentales para aportar las pruebas que la ciencia llevaba medio siglo esperando.

El tiburón sabueso de vela es, en definitiva, mucho más que una rareza marina: es un símbolo de resistencia y de misterio. Su reaparición demuestra que el planeta aún puede sorprendernos y que la frontera entre lo conocido y lo desconocido sigue siendo frágil. También es un recordatorio urgente de lo que está en juego: proteger a tiempo a estos supervivientes de la evolución antes de que desaparezcan definitivamente, esta vez sin segunda oportunidad. Los análisis genéticos en curso permitirán determinar la salud de su población y evaluar si es viable pensar en programas de conservación a largo plazo. El hallazgo recuerda que cada descubrimiento no solo ilumina el pasado evolutivo, sino que compromete nuestro futuro con la biodiversidad.