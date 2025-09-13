LIBERA convoca a la ciudadanía para combatir la basuraleza en los ecosistemas marinos de España

Por noveno año consecutivo, el Proyecto LIBERA, de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, anuncia el lanzamiento de su campaña de ciencia ciudadana '1m2 por las playas y los mares'. El objetivo principal de esta iniciativa continúa siendo el de mantener nuestras costas y mares libres de residuos, así como analizar el impacto de la basuraleza en los ecosistemas marinos.

La recogida y caracterización de basuraleza en esta novena edición se desarrollará entre el 20 de septiembre y el 5 de octubre, coincidiendo el inicio de la campaña con el Día Internacional de Limpieza de Playas (World Clean Up Day), que se celebra cada año en el tercer sábado de septiembre. Desde LIBERA, se invita a la sociedad española a unirse a la gran red de personas voluntarias, liberadores y liberadores, y a formar parte del cambio recogiendo y caracterizando residuos en las playas de nuestro país, mostrando así el compromiso de la gente con una naturaleza libre de basuraleza que pueda dañarla.

Las organizaciones, asociaciones y entidades que deseen involucrarse en esta gran recogida pueden inscribir sus puntos en la web proyectolibera.org hasta el 15 de septiembre, además también podrán acudir a puntos ya creados hasta el día 4 de octubre. Quienes se registren antes de esa fecha recibirán un kit de participación que incluye bolsas para residuos y guantes de protección. Además, los responsables de los puntos contarán con una sesión formativa específica para facilitar la organización y el desarrollo de la actividad.

El Proyecto LIBERA, a través de esta novena edición de '1m2 por las playas y los mares', refuerza su apuesta por la prevención y la protección de los entornos marinos. Más allá de fomentar el compromiso social para el cuidado de la naturaleza, la iniciativa tiene como objetivos recopilar información valiosa sobre los tipos de residuos presentes en estos espacios y sus consecuencias para los ecosistemas marinos y las especies que habitan en ellos.

En línea con este objetivo, los datos recopilados entre 2020 y 2024 por la aplicación MARNOBA, desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y KAI Marine Services, muestran una tendencia preocupante hacia los objetos de un tamaño pequeño y de difícil degradación. Encabezan la lista las colillas, con más de 66.000 unidades recogidas, seguidas por las piezas de plástico fragmentadas, tanto menores de 2,5 cm (15.473) como de 2,5 a 50 cm (9.933). Entre los más frecuentes también destacan las tapas y tapones (6.954) y los envoltorios, bolsas y palos de chucherías (6.329). Esta predominancia de residuos plásticos y colillas, que incluyen elementos derivados del petróleo, afecta más allá de la imagen de las playas, representa un riesgo significativo para la fauna marina y su hábitat, que puede ingerir o quedar atrapada en estos materiales.

Los datos del visor MARNOBA también revelan la presencia continua de cuerdas y cordeles (4.530), bolsas de plástico (4.245) y latas de bebida (3.472), así como objetos de vidrio y productos de higiene como toallitas húmedas. El registro de otros desechos como pajitas, cubiertos de plástico, servilletas, materiales de construcción y tuberías de riego evidencia la diversidad de fuentes de contaminación que afectan a los entornos costeros. Estos resultados subrayan la urgencia de reforzar la sensibilización social y adoptar medidas efectivas para evitar que estos residuos lleguen a los entornos marinos, protegiendo así tanto la biodiversidad como la calidad ambiental de nuestras costas.

Para obtener estos datos con la mayor precisión posible, el proceso de caracterización resulta clave a la hora de obtener información precisa sobre los residuos encontrados, como por ejemplo el peso, tipología, cantidad y posible procedencia. Estos datos son imprescindibles para diseñar estrategias y soluciones efectivas para hacer frente a la basuraleza. Por ello, los participantes de la campaña (incluyendo nuevamente a los buceadores y buceadoras de la Red de Vigilantes Marinos, perteneciente a la ONG Oceánidas) contarán con el apoyo de la aplicación digital MARNOBA. Esta herramienta facilita la recopilación y gestión de todos los datos necesarios sin recurrir al uso de papel, permitiendo documentar de manera eficiente el estado de las playas y fondos marinos en todo el territorio nacional.

Al finalizar esta novena edición de '1m2 por las playas y los mares', todos los datos recopilados se sumarán a los más de 1,5 millones de objetos caracterizados desde 2017, que el proyecto LIBERA ha reunido en su 'Barómetro de la basuraleza'. Posteriormente, esta información también se integrará en la base de datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España (MITECO).

Más de 105.000 residuos de basura en 2024

La participación y apoyo de los más de 5.000 liberadores y liberadoras en los 360 puntos costeros españoles, logró la retirada de 2,8 toneladas de basuraleza de las playas y entornos marinos de todo el país, alcanzando la caracterización de 108.887 residuos. La basuraleza más encontrada y analizada fueron las colillas, las piezas de plástico, las latas de bebida.

«Cada año, con la llegada del verano, nuestras costas sufren un repunte preocupante de basuraleza. Según los últimos datos recogidos en nuestras campañas, más del 80 % de los residuos que encontramos en playas y fondos marinos están compuestos por plásticos de un solo uso, como botellas, envoltorios o colillas. Esta contaminación no solo afecta gravemente a la biodiversidad marina, sino también a nuestra salud y al atractivo natural de nuestros litorales. El compromiso colectivo es fundamental si queremos preservar la salud de nuestros mares y dejar un legado limpio a las generaciones futuras.» afirma Miguel Muñoz, coordinador del Proyecto LIBERA en SEO/BirdLife.

Para Sara Güemes, coordinadora del Proyecto LIBERA en Ecoembes: «Durante todos estos años llevando a cabo diversas campañas de ciencia ciudadana, hemos visto la gran presencia, de manera constante, de todo tipo de piezas de plástico y colillas en nuestras costas. Esto demuestra el gran reto al que nos enfrentamos para proteger los entornos marinos. Por ello, desde LIBERA, queremos reiterar un año más nuestro compromiso de seguir trabajando para limpiar y concienciar a toda la sociedad sobre la importancia de mantener nuestras playas y mares protegidos y libres de basura. Somos conscientes de que todavía queda camino por recorrer, por lo que es esencial que todos sumemos esfuerzos y seamos parte del cambio».