Innovación para revalorizar los residuos del olivar

El olivar es uno de los paisajes más característicos y reconocibles del Mediterráneo. Desde Andalucía hasta Túnez, pasando por Grecia, Italia o Turquía, millones de hectáreas de olivos dan forma a un sector que no solo constituye una seña de identidad cultural y gastronómica, sino también un pilar económico de primer orden para numerosos territorios. El aceite de oliva es uno de los productos más valorados de la dieta mediterránea, con demanda creciente en todo el mundo, pero la cara menos visible de este cultivo es la enorme cantidad de residuos que genera. Alperujos, hojas, huesos, aguas residuales y otros subproductos del proceso de producción del aceite de oliva suponen cada año miles de toneladas de desperdicio que, en muchas ocasiones, acaban infrautilizadas, desaprovechadas o convertidas en un problema ambiental.

Con el objetivo de dar la vuelta a esta realidad y convertir lo que hasta ahora era un desecho en una fuente de riqueza, innovación y sostenibilidad, ha nacido el proyecto europeo OLIWA, cuyas siglas en inglés responden a Repurposing OLIve WAste in circular economy solutions for feeds, additives, packaging, and biogas. Se trata de una ambiciosa iniciativa de investigación e innovación que busca transformar los residuos del olivar en coproductos de alto valor añadido, en un movimiento claro hacia la economía circular y el principio de residuo cero. Coordinado por la Universidad de Turín, en Italia, el proyecto cuenta con la participación de veinticinco socios de seis países mediterráneos: Italia, España, Grecia, Turquía, Argelia y Túnez. Entre ellos se encuentra AIMPLAS, el Instituto Tecnológico del Plástico, que aportará su experiencia en el desarrollo de materiales sostenibles y en soluciones de envase, un ámbito clave para trasladar la innovación a aplicaciones concretas que puedan llegar al mercado.

El reto que asume OLIWA no es menor, pues se trata de aprovechar y valorizar subproductos del olivar para su uso en piensos animales, ingredientes funcionales, envases y biogás. A través de una intensa labor de investigación científica y demostraciones en condiciones reales, el proyecto pretende validar la viabilidad y sostenibilidad de estas soluciones circulares, reduciendo el impacto ambiental y generando al mismo tiempo nuevas oportunidades económicas en sectores estratégicos para el Mediterráneo.

La investigación abarcará aplicaciones innovadoras como el empleo de residuos del olivar en la cría de insectos destinados a producir harinas de alta calidad para alimentación animal, el desarrollo de extractos naturales de oliva que puedan utilizarse como aditivos para piensos o como ingredientes funcionales con propiedades beneficiosas, la creación de materiales de envase alimentario sostenibles derivados de estos subproductos y la incorporación de componentes obtenidos de insectos para mejorar la conservación de los alimentos y reducir las pérdidas. De manera complementaria, se investigará también la producción de biogás a partir de residuos del olivar combinados con estiércol animal o de insectos, de modo que se conviertan en una fuente alternativa de energía renovable y se contribuya a diversificar la matriz energética.

Desarrollo de envases rígidos

El papel que desempeñará AIMPLAS en el consorcio es fundamental, ya que estudiará la procesabilidad de los materiales obtenidos a partir de residuos del olivar en tecnologías convencionales de transformación plástica, como la extrusión, con el objetivo de obtener prototipos de envases rígidos. Entre los desarrollos previstos se encuentran prototipos de botellas para bebidas y bandejas alimentarias que deberán ser validados en cuanto a su resistencia, funcionalidad y seguridad alimentaria. Además, AIMPLAS trabajará en el estudio de la capacidad de termosellado de films producidos a partir de residuos del olivar, que podrían convertirse en una alternativa sostenible como tapa para bandejas de alimentos. La aplicación de estos avances supondría un paso decisivo en la sustitución de plásticos convencionales de origen fósil por materiales de base biológica y en la reducción de la huella ambiental de los envases.

El proyecto OLIWA persigue también un objetivo concreto alineado con las estrategias comunitarias: lograr una reducción mínima del veinticinco por ciento en las pérdidas y el desperdicio alimentario, lo que reforzaría de manera significativa la resiliencia del sector agroalimentario mediterráneo y contribuiría al cumplimiento de los compromisos europeos en materia de sostenibilidad. Este enfoque se enmarca en las prioridades del Pacto Verde Europeo y de la estrategia comunitaria «De la Granja a la Mesa», que promueven una transformación profunda del modelo agroalimentario para hacerlo más eficiente, circular y respetuoso con el medio ambiente.

Reducción de GEIs

La importancia del proyecto va más allá de la mera innovación tecnológica. Se trata de un planteamiento integral que puede tener un impacto positivo en múltiples niveles. Desde el punto de vista ambiental, se espera una reducción sustancial de emisiones de gases de efecto invernadero, una menor presión sobre vertederos y un aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales. Desde el plano económico, OLIWA puede generar nuevas oportunidades de negocio para cooperativas agrícolas, pequeñas y medianas empresas y para todo el tejido productivo vinculado al olivar, que podrán diversificar su actividad y obtener valor añadido de lo que hasta ahora representaba un coste. En el ámbito social, el proyecto tiene el potencial de crear empleo en zonas rurales, contribuyendo a fijar población y a reforzar el tejido socioeconómico de territorios que a menudo sufren problemas de despoblación.

El hecho de que OLIWA se desarrolle en países mediterráneos no es casual. La región concentra la mayor parte de la producción mundial de aceite de oliva y, por tanto, la mayor generación de residuos asociados. Italia, España y Grecia lideran la producción, mientras que Turquía, Túnez y Argelia son actores crecientes con gran capacidad de desarrollo. El proyecto pretende aprovechar esta diversidad para crear redes de colaboración transnacional que permitan intercambiar buenas prácticas, compartir conocimiento y escalar las soluciones desarrolladas a gran nivel. El Mediterráneo se convierte así en un laboratorio vivo en el que experimentar, validar y demostrar que es posible transformar un residuo agrícola en un recurso sostenible de alto valor.

El proyecto cuenta con financiación en el marco del Programa PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), una iniciativa europea que busca reforzar la cooperación en investigación e innovación en torno a la sostenibilidad de la alimentación y el agua en la región mediterránea. Con una duración prevista de cuatro años, OLIWA aspira a sentar las bases de una nueva forma de entender el olivar y sus residuos. Su alcance no se limita a la reducción del desperdicio alimentario, sino que propone una transformación profunda de la cadena agroalimentaria, en la que cada subproducto encuentre un uso y en la que la innovación tecnológica se traduzca en beneficios tangibles para el medio ambiente, la economía y la sociedad.

Motor de desarrollo

Para AIMPLAS —según informa la entidad—, participar en OLIWA supone una oportunidad de reforzar su papel como referente en innovación sostenible. El instituto valenciano trabaja desde hace años en proyectos de investigación en plásticos sostenibles, reciclaje, biotecnología y economía circular, ofreciendo soluciones a empresas de todo el mundo. Su compromiso con la sostenibilidad se refleja en la contribución activa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y en su pertenencia a la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), que le permite generar transferencia de conocimiento y valor para el tejido empresarial. «En AIMPLAS creemos firmemente que la innovación en materiales puede y debe contribuir a resolver los grandes retos de nuestra sociedad. El proyecto OLIWA encaja perfectamente en esa visión, porque demuestra que incluso un residuo agrícola puede convertirse en motor de desarrollo, sostenibilidad y empleo», destacan fuentes de la entidad.

El lanzamiento de OLIWA coincide con un momento clave en el que la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad urgente. El sector agroalimentario se encuentra bajo una presión creciente para alimentar a una población mundial en aumento, adaptarse al cambio climático y hacerlo reduciendo al mismo tiempo su huella ambiental. El olivar, con su peso histórico, cultural y económico, puede ser también un laboratorio de innovación y transición verde. Proyectos como OLIWA muestran que, con colaboración, visión de futuro y apuesta por la economía circular, es posible convertir un problema en una oportunidad y abrir nuevas vías para un desarrollo más justo, competitivo y respetuoso con el planeta.

«Del olivar al plato, pasando por el envase y la energía, queremos demostrar que el Mediterráneo puede liderar la revolución de la economía circular», concluyen los impulsores de esta iniciativa, que arranca con la mirada puesta en un futuro donde la sostenibilidad no será solo un objetivo, sino una realidad palpable en cada eslabón de la cadena agroalimentaria.