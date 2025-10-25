Suscribete a
ABC Premium

CONTENIDO EXTERNO

El futuro del envase agrario: circular, innovador, digital y responsable

AEVAE garantiza, con experiencia, tecnología y alianzas, la correcta gestión de los envases y residuos agrarios

El futuro del envase agrario: circular, innovador, digital y responsable

España, durante muchos años ha sido una potencia agraria europea y, ahora, se está convirtiendo también en un referente en innovación y responsabilidad ambiental. Por eso, la labor de entidades como la Asociación Española para la Valorización de Envases, AEVAE, destaca como un pilar ... esencial para el cumplimiento de las normativas actuales y el impulso de una economía circular real. El sector de los envases está sometido a una de las regulaciones más extensas y cambiantes de Europa. Desde la Unión Europea, las directivas de residuos y envases marcan objetivos ambiciosos de reciclaje y reducción del vertido, obligando a todos los Estados miembros a poner en marcha sistemas cada vez más eficaces de recogida, trazabilidad y control. En España, a este marco europeo se suma la Ley de residuos y suelos contaminados, junto al Real Decreto de Envases, que introducen nuevas obligaciones de declaración, contabilidad y reutilización para los productores y establecen metas progresivamente más estrictas de reciclado y reutilización.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app