Suscribete a
ABC Premium

CONTENIDO PARA JUNTA DE EXTREMADURA

Extremadura ultima el primer Plan Forestal de su historia

El documento contempla invertir 364 millones en diez años para proteger los montes del fuego y potenciar su dimensión económica

El Plan Forestal cuenta con 198 medidas concretas
El Plan Forestal cuenta con 198 medidas concretas JUNTA DE EXTREMADURA

Extremadura está a punto de saldar una deuda histórica con sus montes. Más de dos décadas después de redactarse el primer borrador, la comunidad autónoma ultima la aprobación de su primer Plan Forestal, un documento estratégico que propone invertir 364 millones de euros durante la ... próxima década. Lo hará a través de 198 medidas concretas que persiguen un doble objetivo: proteger los montes del fuego y potenciar su dimensión económica. Es una meta con un trasfondo aún más ambicioso: revertir el proceso de despoblación rural que compromete el futuro de los municipios más pequeños.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app